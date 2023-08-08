卡努颱風引進西南氣流為南部山區帶來豪雨，台20線南橫公路梅蘭明隧道上方今天上午10時多突然出現土石崩落，公路總局甲仙工務段進駐搶修，已於今天下午3時搶通，另桃源區公所也針對明隧道上方的農路搶通，但仍呼籲民眾通行時要注意安全。

甲仙工務段表示，因卡努颱風引進西南氣流滯留鋒面，高雄山區多日持續降雨，造成土壤含水量飽和，導致土石鬆軟，台20線100K＋000~100K＋600（梅蘭路段）8月8日上午明隧道東洞口上邊坡有持續零星落石。

甲仙工務段表示，因入夜之後山區容易起霧視線不佳，考量上方邊坡仍處於不穩定，為維護用路人安全，將於今天晩上7時至明日6時實施預警性封閉，經巡查路況正常後，再行開放通行。

甲仙工務段指出，由於桃源區勤和以上至梅蘭路段近期受災情形嚴重，尤其是玉穗溪仍有無預警土石流下衝之風險存在，整體路況屬相當不穩定，建議民眾如非絕對必要，儘量勿行經該路段，也建議當地民眾儘量減少外出。施工單位絕對會在確保用路人安全及兼顧施工安全狀況下，盡早搶通便道以滿足用路人行的需求。