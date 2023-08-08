超暖！卡努颱風重創南投縣仁愛鄉，心疼災民流離失所，許多愛心物資也開始湧入南投災區。南投縣政府感謝各界的愛心與關心，為了統一募集物資後，分送到需要的災區與災民手中，今天成立「卡努颱風災後重建專戶」，提醒捐款人捐款到南投縣社會救助金專戶時，備註欄要記得指定用途是「南投縣卡努颱風災後重建」。

南投縣政府表示，卡努颱風重創南投縣仁愛鄉，導致多處路段坍方、交通中斷，豪雨夾帶土石同時沖毀居民飲水系統、居住環境等，嚴重災情引起社會各界關心，很多民眾及團體不斷表達能夠捐助受災民眾度過難關。

縣府表示，目前縣府物資還算充足，但因不少民眾已經主動寄送物資到仁愛鄉公所等地，為了影響仁愛鄉救災與安置工作進行，縣府決定統一處理，也公布這次風災捐款帳號及捐贈物資存放地點，屆時縣府會將這些愛心物資發送到當地公所及各村里，直接送達災民手中；另受災民眾如有需求，縣府也會從預備金或災害準備金提出發放給災民。

縣府公布的捐款帳號為：台灣銀行南投分行，戶名：南投縣社會救助金專戶，帳號：032038194375，提醒民眾備註欄務必指定用途為「南投縣卡努颱風災後重建」；如需收據捐款單也請捐款人註明姓名、電話、聯絡地址。

至於捐贈物資的儲放地點，縣府也協調在國立暨南國際大學學生餐廳地下室、南投縣埔里鎮農會、南投縣綜合性身心障礙福利復健服務中心，從今天起接受民眾捐贈物資，物資受理時間從上午9時至下午5時，縣府並會視災區物資需求再決定停止捐贈日期。