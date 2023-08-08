中華電第2季合併營收為534.6億元，較去年同期增加2.0%；營業淨利為122.6億元，增加2.0%；EBITDA為221.9億元，較去年同期增加1.0%；歸屬於母公司業主之淨利為99.3億元，增加2.9%；每股盈餘1.28元；上述財務指標包括營業淨利、EPS、EBITDA及淨利皆超越財測目標。

董事長郭水義表示，中華電第二季表現亮眼，在市場競爭上充分展現優勢。上半年每股盈餘成長勁揚、達2.52元，創6年新高；第二季所有財務指標均超越財測目標。業務面上，中華電在各領域都取得了卓越的成長，尤其是第二季行動服務營收年成長6.4%，且達連續22個月增加。同時，行動客戶數和ARPU亦顯著成長，使中華電在台灣行動市場的行動服務營收市占率年成長至39.9%，客戶數市占率亦成長至37%。營收市占率較客戶數市占率超出2.9%，反映中華電健康的客戶結構和領先同業的營收成長動能。

總經理林昭陽表示，第二季中華電企客新興業務營收表現優越，其中，5G企業專網收入年增四倍，大數據營收年增67％，中華電對數位轉型及AI浪潮充滿信心。

林昭陽進一步表示，中華電對產業前景看法樂觀，未來資通訊市場可望朝良性發展，中華電也會以龍頭業者帶動整體電信產業為客戶創造長期價值。台灣的5G滲透率穩健發展，亦符合預期，有利中華電持續鞏固產業領導地位。中華電在各個服務市場保有最大市占率和成長潛力，有信心在市場競爭中維持領先。

截至2023年6月底，中華電行動電話客戶數為1284萬，較去年同期增加5.0%。第二季整體行動服務營收為161.7億元，增加6.4%；行動090月租型ARPU為545元，較去年同期增加4%。