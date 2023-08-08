中國海關總署今天公布，按美元計算，7月進出口年減13.6%，其中，出口下降14.5%，進口下降12.4%，降幅分別比6月擴大2.1個和3.6個百分點。累計今年1到7月的出口年減5%，進口年減7.6%。

財新傳媒近日對14家國內外機構的調查顯示，經濟學家對7月出口增速的預測均值為負12.1%；對進口增速的預測均值為負4.9%。實際數據則較預測均值更差，且差距不小。

在浙江省從事通訊設備出口的蔣先生（化名）告訴中央社記者，他的產品出口目的地主要是東南亞、中亞和歐美。今年第1季出口額年減20%，第2季更年減30%，降幅越來越大。

蔣先生的公司2022年出口額是900萬美元，但今年1到7月累計僅300萬元，預計全年出口額會下降約50%。他說，身邊同行的朋友，營業額下降的情況普遍比他還嚴重。

寧波市轄下的慈溪市聚集了相當完整的通訊設備廠商。蔣先生觀察，這一帶的工人從過去的「用工荒」，到現在則是過剩的狀態。此外，物流公司提供的倉位，也從2020年的一倉難求，到現在供大於求、費用下降。

全球復甦放緩導致外需不振，俄烏戰爭、供應鏈轉移又為中國的外貿增添變數。除了許多外商轉移採購來源，與蔣先生同業往來10幾年的歐美客戶，去年來函明確表示，因為中國選擇在俄烏戰爭中與俄羅斯站在一起，而決定不再下單。

根據海關總署今天公布的7月數據，占出口近6成的機電產品，連續3個月負成長，而勞動密集型產品出口也由正轉負。其中，汽車出口仍是中國的強項，成長118.5%。

去年12月上旬，中國防疫措施放寬後，廣東、浙江、四川、江蘇等多地由政府部門率領企業組團出國搶訂單；今年4月25日，中國國務院辦公廳發布「關於推動外貿穩規模優結構的意見」，提出了5方面共18條穩外貿措施。但現在看起來，出國搶單成效有限，穩外貿壓力仍在加大。

蔣先生認為，政府應進一步開放貿易壁壘及人員往來限制。中國已在7月底恢復新加坡、汶萊兩國公民15天免簽入境政策。但是他新合作的日本客戶抱怨，想到中國看工廠狀況，往來仍非常麻煩。（編輯：邱國強）1120808