女星薔薔(林嘉凌)擁有美艷外表與火辣身材，2007年於節目《我猜我猜我猜猜猜》中出道，後成為《我愛黑澀會》的常駐班底之一，以敢講敢言的個性獲得不少粉絲的喜愛。豈料，她日前透露被「變性傳聞」纏身近1至2年，而她今(8)日也趁著父親節的時機，曬出小時候的照片親駁傳聞。

藝人薔薔日前在綜藝《小姐不熙娣》中，透露自己多年前曾上節目的瞎掰大賽，為了拿下冠軍，當時她瞎扯自己是陰陽人，還當過兵，而此番言論竟有不少網友信以為真，讓網路上的關鍵字搜尋都變成「薔薔 變性人」，更甚之連當時的男友都差點相信。

而今適逢父親節，身受傳聞困擾的薔薔也趁此機會在社群上曬出多張「女兒身」的父女嫩照，從曬出的相關畫面中可見到薔薔年幼時與父親的多張合影，舉凡洗澡、吃飯等，並祝福爸爸父親節快樂，足見她與父親的深厚感情。

此外，薔薔也一併在貼文中寫下：「我從小就是女兒身！是我爸爸的『女兒』。」直言女生有千百種，任何一種都是值得被欣賞的，「我就是喜歡照我的方式開開心心，時而瘋癲把我爸爸都嚇傻的過我的每一天！」貼文曝光後，底下也有不少網友留言狂讚：「從小就是美人耶，讚讚」、「我薔無人能取代」、「喜歡妳的真性情！不做作！勇敢的做自己，也喜歡看妳的影片，好棒棒！」