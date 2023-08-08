印度幾位不具名的國防和工業官員揭露，出於對安全漏洞的擔憂，印度過去幾個月禁止國內軍用無人機製造商使用中國大陸製造的零件，以因應2國邊境日益緊張的關係。同時新德里也在追求軍事現代化，力拼廣泛使用無人4軸飛行器、長航時系統和其他國產無人機平台。然而，無人機全球供應鏈主要仍然是中國大陸，業者表示，就算跑去歐洲國家找零件，買到的還是大陸件，或者廠商改採購白牌的陸製零件。

據《路透社》但隨著新興的印度工業尋求滿足軍方的需求，國防和工業界人士表示，印度高層擔心中國大陸製造的無人機通信功能、鏡頭、無線電傳輸和操作軟體可能會有資安隱憂。

印度總理莫迪（Narendra Modi）已經預先匡列了1.6兆盧比（約新台幣6286億元）用於2023至2024年軍事現代化，其中75%預留給國內工業。但政府和行業專家表示，對中國大陸零件的禁令，迫使製造商從其他地方採購零部件，進而提高了本土製造軍用無人機的成本。

India bans the use of Chinese spare parts in military UAVs.



India is concerned that the special services of China can use intelligence from the parts that provide the UAV with communications, cameras, radio transmissions and operational software. pic.twitter.com/fv5HO84buX — Clash Report (@clashreport) August 8, 2023

一間印度無人機公司NewSpace Research and Technologies的創辦人喬西（Sameer Joshi）表示：「全球無人機供應鏈70%來自中國大陸，所以就算我們找上了譬如說波蘭廠商好了，最後實際上還是買到陸製零件。」

「很多廠商仍然繼續採購陸製白牌零件（未貼標）以確保成本在可控範圍內。」

印度在零件和整個系統方面都依賴外國製造商，因為該國缺乏製造某些類型無人機的專業知識。印度國營航空發展機構 (ADE) 主任狄力（Y. Dilip） 表示：「政府資助的本土中空長航時無人機生產計劃至少已經推遲了5年。」