林亭翰8日舉辦新專輯發布會，作為送給爸爸林隆璇最好的父親節禮物。（羅永銘攝）

林亭翰8日記者會，好友黃偉晉站台，兩人也在專輯中合作新歌〈借你的光〉。（羅永銘攝）

林亭翰暌違四年發行新專輯《第二道光》。（羅永銘攝）

林亭翰今（8日）舉辦新專輯《第二道光》發布會，爸爸林隆璇、好友黃偉晉站台。林亭翰之前被交往5年的前女友爆料劈腿「狼人殺女神」雨婷，他今表示，一切都是誤會，當時他已跟前女友分手，但「我們是口頭上的溝通，如果打字會更清楚」。至於讓雨婷被誤會當小三，他說，「我有跟她抱歉」。林隆璇則表示，看到兒子緋聞沒生氣，「他歌寫不好我比較生氣」。

林亭翰說，看到前女友爆料他劈腿，他馬上詢問對方「是不是弄錯什麼東西」，兩人後來有講清楚，對方也表達歉意了，這次發片對方也有祝福他。

至於被偷拍到跟雨婷牽手，他表示，跟雨婷、偉晉等好友有個群組，大家感情都很好，會一群人一起出去。29歲的他，強調現在單身，以事業為主，「我現在能養活的只有我自己跟我的狗」，雖然曾想過30歲成家立業，但後來覺得還是「想把事業先搞定，再來想成家」，至少要到35歲再說。

被問到雨婷算是他的菜嗎？他坦言，「算是」，他表示自己很欣賞獨立的女生，「我們很聊的來，不排斥可以多接觸」。

對於兒子緋聞，林隆璇坦言，「我也搞不清楚怎麼回事」，他要求林亭翰好好處理，不要影響到事業。被問是否想早日抱孫？他直言「我這張專輯花這麼多錢，先賺回來再說」，兒子出道時，「我只有跟他約法三章，黃賭毒絕對不碰」。

林隆璇為兒子新專輯已花費近600萬元，製作過程中，父子倆大吵一架，從早吵到晚，林隆璇一怒之下竟傳訊「我看我們就合作到這次好了」，後來又收回訊息。林隆璇表示，主打歌一定要好，「我不是打槍，是打磨，要磨到最好的狀態，我以前幫張韶涵配唱一首歌唱8遍呢！」

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