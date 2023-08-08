全自動駕駛時代真的要來臨了嗎？1位特斯拉車主在社群媒體X（前身是推特Twitter）上公布1段影片，展現自己在舊金山使用全自動輔助駕駛（FSD）功能上路1小時的過程。車主讚嘆這是一項令人讚嘆的成就，而特斯拉執行長馬斯克居然留言回應，聲稱「這輛車有了思想」。

這位特斯拉車主發文指出，當馬斯克首次提到FSD甚至可以在舊金山運用時，「我不相信他。如今我的特斯拉只靠著電腦視覺技術，就可以定期載著我在舊金山悠晃」。

Raw 1x speed footage:https://t.co/G52VpfrLyk — Whole Mars Catalog (@WholeMarsBlog) August 6, 2023

車主發文後迅速引來馬斯克回應。馬斯克留言稱，「我認為我們可能已經弄清楚AGI（通用人工智慧）的某些層面。這輛車有了思想。雖然不是個很巨大的腦袋，但仍舊是1個腦袋」。

能夠獲得馬斯克本人回應，顯然讓這位車主相當高興。他也以詼諧的口吻寫下，「如果Autopilot獲得了意識，懇請它不要消滅人類」。

馬斯克7月初曾預告，「今年稍晚」特斯拉預計將實現完全自動駕駛的重大里程碑。儘管馬斯克也承認，自己過去關於自動駕駛進程預測失準，但他當時強調，「這次很接近了，比以往都來得近」。