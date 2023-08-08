嘉義蘭潭近滿水位。（廖素慧攝）

杜蘇芮、卡努颱風接力帶來豐沛雨量，自來水公司第五區處統計至今天上午截止，仁義潭、蘭潭水庫蓄水量已達3347萬噸，約98.4％，較去年同期增加105萬噸，水情相對樂觀，經濟部長王美花也宣布解除嘉義地區減壓管制，水情黃燈調整為「水情正常」。

自來水公司第五區處還表示，仁義潭、蘭潭水庫目前已近滿庫，但水庫集水區仍持續降雨今天下午5點起兩水庫將「自由溢流」，預估溢流量將達每日5至6萬立方公尺，提醒民眾勿於水庫自由溢流期間接近、進入河道行水區內活動，以免發生溺水等意外事件。