裕隆集團成立70周年，今日由董事長嚴陳莉蓮率各事業體主管，齊聚新店總部為集團全新識別立招揭牌，對外正式揭示集團全新識別，全新集團官網也在同日上線，宣示集團事業體全面轉型升級永續發展，迎向「全域移動，未來啟動」嶄新經營願景。

裕隆創辦人嚴慶齡於1953年以父親嚴裕棠的「裕」，大隆鐵工廠的「隆」，創設了「裕隆機器製造有限公司」。1960年，更名為「裕隆汽車製造有限公司」，使用第一代商標「圓舵盤」；1992年，裕隆汽車發表企業識別，啟用「YL」二字合體商標，將英文名稱「Yue Loong」改為「Yulon」沿用至今。

2023年，裕隆集團在70周年進化啟用全新集團企業識別，設計回歸裕隆汽車經典標誌的精神，帶入溫暖紅與動感金兩大主色，紅色象徵著嚴創辦人創辦裕隆的造車熱情與動力；金色則是象徵車燈亮起的光束放射，啟動未來的「移動之光」，為70年的裕隆打上金勾。

裕隆表示，期許在繼往開來的70年之際，裕隆集團在嚴陳莉蓮董事長的帶領下，各事業體團結合作，秉持初衷勇往前進，創造移動⽣活新價值，朝永續共好發展，持續陪伴臺灣⼈的移動⽣活與未來。

裕隆從傳統製造車廠，持續進化轉型成為智慧移動服務提供者，集團事業版圖涵蓋智慧⾞輛、⾦融⽔平、紡織時尚、營建⽣活四⼤事業體。迎向70周年，裕隆集團透過揭示全新啟動集團識別，凝聚集團各事業體持續創新前進，持續秉持創辦人與總裁造車理念的堅持，更進化開展「全域移動，未來啟動」的經營願景。

迎向未來，裕隆集團持續朝向永續發展，將自身服務與關注範圍，擴及到每一種移動生活服務，透過數位發展、電動車輛、能源佈局，打造智慧生活的移動生態系，提供更優質的移動服務體驗。

在迎向新能源車及移動服務的新趨勢下，裕隆集團積極佈局電動車輛與關鍵零組件的製造技術，為消費者提供符合在地需求的車輛及全方位的用車體驗；從汽車供應鏈本業出發，結合融資、保險、周邊配備、保養維修、租賃、中古車交易再到道路救援，以「行的價值鏈」串起所有交通移動服務的需要，同時，整合集團土地資產，規劃具未來性的多功能商城、工業園區與高級住宅，推動裕隆城成為智慧宜居城市，帶動產業聚落升級與轉型，實現未來智慧城市移動生活服務的全新願景。

裕隆集團強調，重視企業永續與環境共榮發展，裕隆集團也跨足能源轉型，投入綠能產業，積極佈建汽機車充電樁設備與太陽光電的融資營運，為未來城市的移動生活佈建完善而紮實的基礎，為臺灣移動價值鏈發展再創新局，連結人、車、生活的美好願景。