第一金在三大子公司共同帶動下，7月稅後純益再攀升至歷史新高的27.14億元，第一金累計前七月稅後純益已達158.73億元，年增率25.8％，每股稅後純益（EPS）達1.20元。

整體來看，銀行7月金融交易利得與呆帳回收提升獲利，證券、人壽因市場熱絡帶動收益。

第一銀行7月單月盈餘再攀升達26.71億元，主要是核心營收表現穩定且有金融交易收益加呆帳回收挹注所致。7月金融交易利得亦有股利收入支持維持高檔，加上較高的呆帳回收抵銷毛提存。覆蓋率再提升至795.16％，逾放比降至0.17％，累計前七月的稅後純益達149.28億元，年增率21.1％。

第一金證券7月市場評價損益略低，致7月盈餘降至1.21億元，累計前七月稅後純益達7.84億元，年增率198.8％。

第一金人壽7月獲利上揚至1.76億元，主要是股利收入增加所致。累計前七月稅後純益達4.16億元，年增率286.2％。