高球桿頭代工產業的整體庫存調整，尚未到尾聲之前，下游客戶拉貨保守，大田（8924）今年第二季單季獲利雖比第一季好一些，不過，累計今年上半年的每股稅後盈餘2.92元，則不像去年同期那麼凌厲，期待第四季的旺季。