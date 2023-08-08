大田董事會8日通過今年上半年營收22.61億元，年減41.56％，每股稅後盈餘2.92元，年減73.32％。
法人表示，大田今年上半年整體而言，表現不太理想，主要是去年太強了，下游客戶在疫情期間積極補庫存，今年上半年仍在庫存調整，出貨保守，因此，要等待第四季的旺季來臨，出貨力道才有機會加大。
高球桿頭代工產業的整體庫存調整，尚未到尾聲之前，下游客戶拉貨保守，大田（8924）今年第二季單季獲利雖比第一季好一些，不過，累計今年上半年的每股稅後盈餘2.92元，則不像去年同期那麼凌厲，期待第四季的旺季。
大田董事會8日通過今年上半年營收22.61億元，年減41.56％，每股稅後盈餘2.92元，年減73.32％。
法人表示，大田今年上半年整體而言，表現不太理想，主要是去年太強了，下游客戶在疫情期間積極補庫存，今年上半年仍在庫存調整，出貨保守，因此，要等待第四季的旺季來臨，出貨力道才有機會加大。
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