大田董事會8日通過今年上半年營收22.61億元，年減41.56％，每股稅後盈餘2.92元，年減73.32％。

法人表示，大田今年上半年整體而言，表現不太理想，主要是去年太強了，下游客戶在疫情期間積極補庫存，今年上半年仍在庫存調整，出貨保守，因此，要等待第四季的旺季來臨，出貨力道才有機會加大。

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