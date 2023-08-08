總統府提供

蔡英文總統今天下午接見日本前首相暨自民黨副總裁麻生太郎，期盼臺灣和日本透過官方與民間雙方合作，一起打造更堅韌、安全的供應鏈，也期盼日本持續支持臺灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。麻生則以《航海王》的主角魯夫為例，期盼臺灣與日本建立的深厚關係也能夠源遠流長、持續發展。

由麻生太郎率領的訪問團今天由日本駐台代表泉裕泰、外交部長吳釗燮，以及台日關係協會祕書長范振國陪同，赴總統府拜會蔡英文。

蔡英文指出，過去這幾年，臺灣和日本不僅相互扶持，共同面對疫情的挑戰，在官方和民間的努力之下，各領域的夥伴關係都持續深化。

她舉例，去年臺日雙邊貿易總額達到882億美元，創下歷史新高；在全球疫情趨緩後，今年到5月為止，臺日雙方互訪已經達到167萬人次，相信臺日人員互訪很快就會再創新高峰。

蔡英文強調，日本是臺灣重要的國際夥伴，並且持續透過各種方式，支持臺灣的國際參與。她藉這個機會，感謝日本政府多次公開支持臺海和平，包括今年5月G7廣島峰會聯合公報也提到，臺海和平穩定是國際社會安全和繁榮不可或缺的要素。

目前全球供應鏈重組及產業投資布局調整，已經成為世界各國的重要課題。蔡英文期盼，臺灣和日本透過官方與民間雙方合作，一起打造更堅韌、安全的供應鏈，也期盼日本持續支持臺灣加入CPTPP，共同為區域經濟的繁榮做出貢獻。「我們一起繼續努力，讓臺日雙邊合作更深更廣」。

麻生指出，日本執政的自民黨青年局與臺灣相關部會，長期以來維持與年輕人之間的交流來往。他在青年局任職時來臺訪問，現在自民黨和臺灣能維持如此良好的關係，相信是青年局建立起的傳統，且關係一直延續到現在。

熱愛漫畫的麻生提到，日本外務省舉辦的國際漫畫獎，去年臺灣獲得兩大獎，在日本書店可以看到臺灣漫畫《用九柑仔店》；日本漫畫《航海王》在臺灣也相當受到歡迎。

他以《航海王》的主角魯夫為例，20年來都沒有背叛過朋友，也沒有對朋友的危難見死不救過，可說是與周遭維持相當良好的人際關係，因此能成為整個集團的領袖。他藉此漫畫延伸到臺日關係，期盼臺灣與日本建立的深厚關係也能夠源遠流長、持續發展。

麻生認為，朋友是「有難時能互相伸出援手，患難見真情；有好事時能共享喜悅」，這次是他睽違12年再度來臺訪問，衷心期盼他能扮演推動臺日信賴關係使之增溫、加厚的角色。