榮華竹業有限公司創辦人邱思怡是桃園市復興區泰雅族人，她有感於族人賴以為生竹產業逐漸沒落，竹林長期荒廢無人管理，在桃園市青年事務局輔導之下，致力推廣在地竹業開發多元加工品，今年獲選原住民族委員會百萬創業計畫團隊之一，獲得100萬元創業補助金。

邱思怡說，從小就跟著家人接觸竹材加工，復興區擁有得天獨厚的竹林生長環境，尤其在海拔1500公尺以上的山區，孕育出的桂竹林品質更是優異，是全世界少有的中高海拔桂竹產區，日本對於材質要求甚高的竹劍，也特地來台灣取材桂竹原料。相較於木材需要10至20年的生長週期，4年生的桂竹材周期短、產量高，但需透過定期有規畫的砍伐方式，才有利於土地發展。

她提到，隨著台灣產業環境的轉變，竹產業逐漸衰退，竹林長期無人經營管理而荒廢，也不利環境保育，希望持續透過社會企業經營的方式，引進現代化加工設備及標準流程，並整合政策、人才、產業資訊回饋當地竹林農民和地主，藉此凝聚桃園復興區的部落，帶動部落觀光的產業，吸引年輕人回鄉。

青年局長侯佳齡表示，榮華竹業今年獲選青年局「2023桃園ESG永續菁英團隊」，除協助團隊短、中、長期商業目標規畫外，同時也提供20小時的ESG專業培訓課程，協助團隊透過碳盤查計算竹材提供的減碳數據，並產出ESG自評報告。期待團隊發揮竹材的多元應用價值，生產低碳且高附加價值的產品，進一步成為上市櫃企業「碳中和」原物料的供應商。