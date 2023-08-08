1111人力銀行最近進行「職場父親身心壓力調查」，其中一題針對「演藝圈模範爸爸」進行票選，結果在MeToo事件的發酵之下，榜單大洗牌，黃子佼跟宥勝首度跌出10名以外，今年由賈靜雯尪修杰楷，以34.7%拿下第一名，隨即引起關注。

1111人力銀行向上班族爸爸提問：「您最欣賞國內哪些藝人爸爸是誰？」，結果顯示育有2名可愛女兒的修杰楷拿下冠軍，第二至五名分別是陶晶瑩老公李李仁33.6%、「零負評男神」林志穎27.8%、昆凌老公周杰倫26.9%、近期頻上新聞版面的江宏傑23.7%，理由為形象正面零緋聞、負責任、花時間陪伴家人、經濟實力驚人以及表裡如一。

修杰楷對賈靜雯與前夫孫志浩所生的梧桐妹(Angel)視如己出，一家五口相處融洽，不時PO家庭照片，第二名李李仁與陶晶瑩結婚18年，陶晶瑩曾在節目自揭夫妻倆分房睡，理由是李李仁睡覺會打呼，但這不影響家人之間的感情，花許多時間陪小孩成長，位居第三的林志穎則常帶兒子們去玩賽車、四處旅遊，第四名周杰倫跟昆凌育有2女1子，大女兒快8歲，把小孩送到一年百萬學費的澳洲貴族小學，在小孩的教育上花錢毫不手軟。

事實上，MeToo事件6月燒到演藝圈，多位擁有好爸爸形象的藝人形象崩塌，就有網友在Dcard發出以「演藝圈好好人先生還剩誰？」為題的文章，表示目前形象良好的藝人尚有修杰楷、李李仁，在網路引起廣大的迴響，多位網友點名坤達、韋禮安、瘦子、胡宇威、張孝全等人，但也有人說不要亂立Flag，怕下一位塌房的是該位藝人，讓原PO直呼希望「就是打嘴砲就好」，千萬不要變成預言文，否則會感到十分難過。