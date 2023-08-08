雲林縣北港糖廠冰品部利用報廢五分車廂，打造循環經濟展示區。（張朝欣攝）

天氣炎熱冰品熱賣，雲林縣北港糖廠冰品部業績比去年同期增加逾2成，為吸引更多民眾前來消暑，除與在地小農合作販售雲林優質農特產品，也加強周邊設備，包括戶外飲食區綠美化、五分車車廂循環經濟展示，希望配合糖廠整建，以及周邊家樂福、星巴克、麥當勞等知名連鎖企業，打造北港新商圈。

北港糖廠冰品部原本位於糖廠內，位置不明顯，顧客大多為在地民眾，後來移至糖廠外空地，緊臨台19線交通便利，吸引許多外地遊客消費，各種口味冰棒、紅豆冰淇淋是人氣商品，今年還推出新產品花生湯，讓顧客有更多選擇，入夏後人潮不斷，是民眾消暑首選。

台糖公司雲嘉區處長林明峯表示，冰品部設有內、外用區，還有1處循環經濟展示區，利用2台報廢五分車廂改造成廁所，車廂周邊以植生牆綠化，回收雨水與廢水滴灌植生牆、太陽能裝置提供滴灌動力，屋頂設自然通風扇，並用鐵棧板、蔗托板作為車廂隔間與底部架構，讓民眾了解循環理念。

林明峯說，以往冰品部只賣自家產品，近年來為接地氣，與在地小農、農特產加工業者合作，販售各種雲林優質農特產，讓民眾一邊享用冰品一邊輕鬆採購，不用再為了買當地特產東奔西跑。今年糖廠也與北港圖書館合作，暑假7、8月期間，借書便送冰棒券，共同推廣閱讀風氣。

林明峯指出，北港糖廠種植大量花木，吸引各種鳥類與松鼠，許多民眾習慣把冰品帶到糖廠內享用，不過最近糖廠進行道路擴寬、廠區整修，基於安全考量，只限糖廠員工與工程人員進出，待完工後甘蔗倉庫將成為藝文展演場域，提供大家更多元的休憩空間。