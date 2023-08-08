今（8）日下午16時許，新北市淡水金色水岸發生墜河事件，1名50多歲劉姓男子從淡水捷運站後方墜落淡水河，附近遊客目擊趕緊打電話報案，警消獲報到場，將劉男救起，但已無生命徵象，趕緊送醫搶救，目前已恢復呼吸心跳，至於落水原因還待警方調查。
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