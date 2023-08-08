34屆傳藝金曲獎頒獎特別獎音樂類，得獎者為排灣族古調教育家查馬克．法拉屋樂。（傳藝金曲獎提供／李欣恬台北傳真）

34屆傳藝金曲獎頒獎典禮今（8）日下午公布入圍名單，今年特別獎得主，評審團頒給了兩位已故從業人員，由歌仔戲藝師陳美雲及排灣族古調教育家查馬克．法拉屋樂獲獎。

特別獎戲曲表演類得主陳美雲，生前有歌仔戲活字典之稱，她從藝超過一甲子，歷經內台、外台、廣播、電視歌仔戲各時期，多年作育英才不懈，是台灣歌仔戲的重要代表人物。

評審團認為，雖然在資本與人脈上，陳美雲無法突破外台體質限制，仍極力完成許多重要貢獻。將特別獎頒給她，是對所有迄今仍在外台戲班努力的從業人員最大肯定，也是對精確掌握歌仔戲「活戲」表演風格與方法的前輩藝師再次致敬。

音樂類特別獎得主查馬克．法拉屋樂，則是深耕台灣原住民族文化的教育工作者，他一生致力發揚傳承排灣文化，成立泰武古謠傳唱隊，投入排灣歌謠的採集，透過部落耆老的口傳教唱，保存瀕臨失傳的部落古謠，影響各部落展開對自身歌謠的傳習推動。用祖先的歌聲喚起部落的文化覺醒，也讓排灣音樂走向世界。

第34屆傳藝金曲獎頒獎典禮將於10月7日週六晚間7點於台灣戲曲中心大表演廳舉行，頒獎典禮將透過中視新聞台電視轉播，並在傳藝金曲獎及中視新聞台臉書粉專、YouTube頻道同步直播。