縣議員楊華美指控花蓮教甄頻出包，花蓮縣教師會總幹事楊金龍也出席記者會提出疑點。（王志偉攝）

花蓮縣政府112學年度甄選國小國樂專長教師，正取教師被質疑為音樂系，非本科「國樂」系，備取考生為此向縣府反映，得到回應是「國樂」屬「音樂系」相關科系所，資格符合，備取生轉而向縣議員楊華美陳情，質疑教甄委員會黑箱作業，也會提出訴願、保障權益；縣府秘書長饒忠則說明，國中小聯合教甄，定位為「類國家考試」，從簡章、報名資格審查到錄取資格等都相當嚴謹，絕無黑箱可能。

縣議員楊華美陪同陳情人（備取女教師的先生）召開記者會，今年度國小甄選規劃要招考國樂藝才班國樂專長教師，簡章明定報考資格為持有國民小學教師證書，且畢業於「國樂」相關科、系、所（組）者，才符合甄選資格。陳情人太太備取2，質疑正取1考生（正取2考生另考取他縣市自願放棄），資格不符。

陳情人指出，放榜後，國樂藝才班正取的考生，大學、碩士學歷皆為音樂系，與教甄簡章描述畢業於「國樂」相關科、系、所（組）規定不符，本次國樂藝才班國樂專長教師缺額2位，初試只有8名考生報名，就是因為多數音樂系畢業生不認為自己符合「國樂教師甄選資格」。

楊華美質疑，為何不在一開始擬定簡章時，清楚明訂只要音樂系就可以來報考，而要等初試考完後才來「放寬」；如果初試時就明訂資格，那全國報考國樂藝才班的考生絕對不只8位。

記者會中，花蓮縣教師會總幹事楊金龍表示，教甄委員會就本案爭議提出討論，認倘僅以主（副）修國樂器作為證明，其專業素養仍與聘用需求不同，建議仍依簡章內容辦理，但最終決議卻仍被認定「音樂系」符合，相當矛盾。

不過，饒忠說明，簡章是「國樂相關科系」很明確，並非訂出「國樂本科系」，換言之音樂系都符合，他說，現在國小教師甄試，很多縣市都沒要求具備學歷，通過教師證考試等同資格符合，高雄教甄就是沒有具備學歷，具有教師證就可以考。

他說，以甄試藝才教師須具備應考術科，且聘請教授評審，如果應考教師不具備這類專長，也不可能短時間就能「補」出來，就不可能報考，因為必須經過術科試教中決定錄取的分數。

饒忠說，教育處就相關疑慮詢問教育部國教署，音樂系算不算國樂相關科系，以前會表列出來，現在沒有了，回覆說從寬認證，他也強調一下，花蓮縣辦國中小聯合教甄，定位為「類國家考試」，過程非常嚴謹，從簡章的訂定、報名資格的審查，到錄取名額的點榜，都要經過委員會嚴格審查通過，絕對沒有黑箱作業。尊重當事人提出訴願。