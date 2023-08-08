演藝圈藝人更新換代頻繁，縱使有帥氣臉蛋，能否爆紅也要看運氣和時機，近日有網友在Dcard上討論「八點檔男星年輕根本是天菜吧」，曬出多位八點檔男星年輕時的照片，表示男星陳昭榮年輕時帥到不行，接著貼出現今模樣，大嘆「歲月真的不饒人」，網友們也貼出陳冠霖、謝祖武、翁家明等男星的舊照，每一位都各有特色，年輕時的顏值放在現在不輸小鮮肉。

Dcard論壇上有網友以「八點檔男星年輕根本是天菜吧」為題，表示滑到解說20年前老電影的影片，直呼：「《青少年哪吒》跟《愛情萬歲》裡面的陳昭榮真的帥到不行欸」，只見該網友貼出陳昭榮多張早期照片，當年的陳昭榮有著濃眉大眼，下顎線條分明，讓網友大喊「完完全全我的pick」，他接著貼出陳昭榮近年照片，調侃「然後現在長這樣，歲月真的不饒人」，並詢問其他網友還有哪些演員年輕時是天菜。

謝祖武年輕時充滿儒雅氣質（圖／中時資料照）

陳冠霖曾和香港女星劉嘉玲（左）合作電視劇《多桑與紅玫瑰》。（圖／中時資料照）

網友紛紛推薦陳冠霖、謝祖武、翁家明、李政穎、柯叔元、丁力騏、黃少祺、王燦，其中討論最多的是陳冠霖，陳冠霖早年五官立體，濃眉大眼十分英俊，在大陸也有不少粉絲欣賞，大讚「陳冠霖現在還是超帥呀！」、「陳冠霖很帥欸，有一點車銀優的感覺」、「超恨他為什麼沒有生的晚一點」、「這臉擺到現在就是台灣池昌旭了」，也有人認為柯叔元眼神深情、謝祖武年輕時也非常可愛，都有各自擁護者。