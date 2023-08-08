瓦城泰統集團公布2023年上半年及第二季財報，上半年營收年增37.93％達28.43億元、營業毛利15.28億元、營業利益3.51億元、歸屬於母公司稅後淨利2.75億元、每股盈餘（EPS）達8.91元，五大關鍵財務指標均創同期歷史新高；淨利率高達9.57％，亦創九年來同期新高。

瓦城泰統集團在第三季將加緊展店步伐，預計新增瓦城誠品新店店、時時香華泰名品城店、時時香誠品新店店、時時香台南南紡店與樂子台中三越店等五家新店。看好商場暑期人潮正旺，還有下半年緊接而來的各百貨周年慶檔期，可望迎接另一波來客高峰。

在諸多節慶檔期及行銷活動助攻之下，瓦城第二季營收13.83億元，年增61.66％，營業毛利7.55億元、營業利益1.66億元、歸屬於母公司稅後淨利1.26億元，全都創下同期歷史新高。各項優異表現不僅展現具體獲利能力，更充分反映集團卓越的經營管理實力。

回顧上半年強勢表現，除受惠於疫後餐飲市場回溫，集團能繳出五項歷史新高數據的漂亮成績，更要歸功於扎實的基本功，其中包含長久累積的顧客滿意度、品牌形象的深耕以及嚴謹的運營管控。如此堅韌的企業文化，正是瓦城泰統集團難以被超越的核心競爭力。

延續第二季的優異表現，瓦城泰統集團7月營收達到5.41億元，較去年同期成長25.56％。集團以多品牌經營策略加速展店佈局，近年更深化展店策略，針對單一商圈一舉進駐多個品牌，積極滿足不同客群之消費需求，並且完整利用百貨通路與集客優勢，共創雙贏，幫助集團繼續穩定成長。