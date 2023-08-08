日本JR東海道新幹線車勤人員販賣餐飲的服務，預計今年10月31日結束。

鐵道迷珍視的傳統風情，又一樣即將消失。日本JR東海公司周二（8日）宣布，東海道新幹線「希望號」、「光號」全車次實施的車內飲食販賣推車服務，預計今年10月31日結束，屆時，車勤人員在走道推著小推車穿梭各車廂之間銷售咖啡、冰淇淋、便當等的景象正式退場，11月起會以新型態的線上購買商服務取而代之。

綜合路透社、《中日體育》、《Oricon》等媒體報導，JR東海公司表示，讓這項長年運作的服務結束的原因有二，一是勞動力不無問題日漸嚴重，二是愈來愈多旅客在上車之前就買妥餐食。也有不少乘客反映，希望能有安靜的乘車環境。

一邊欣賞富士山景一邊享用車勤人員販賣的美味餐飲，多年來一直是「希望號」（のぞみ号，Nozomi）、「光號」（ひかり号，Hikari）許多旅客的美好回憶。身著制服的車勤人員在車廂走道上販賣餐飲、進入與退出每一個車廂時鞠躬致意的身影，11月起將不再屬於上述新幹線列車的風景線。

JR東海一名發言人說，新幹線子彈列車與1964年東京奧運同一年登場，自此以來，點心餐飲販賣一直是重要項目之一，但以推車在車廂販售飲食的服務何時開始不太明確。日本TBS電視台則稱，推車販賣餐飲服務型式自新幹線1964年通車以來至今已持續將近60年。

JR日本說明，11月1日起，頭等席的乘客可以掃描QR CODE訂購餐飲。朝日電視台報導，屆時販售品項從之前的50多種減為需求度較高的15種左右。此外，車站月台也會陸續增設販售新幹線廣受歡迎的咖啡、冰淇淋等商品的自動販賣機。

日本網友對於這項消息唉聲嘆氣不斷，社群平台X（推特）上一片哀嚎，消息宣布幾小時內，新幹線車販名物「超硬冰淇淋」一度殺上日本趨勢榜第5名，「車上販売」也站上第6名，各種與車內販賣有關的回憶陸續湧現，不乏「又一個旅行樂趣消失了」的哀嘆。

一名網友說：「每次搭新幹線我必吃超硬冰淇淋。有一回趕上末班車的我來不及吃東西，車內販賣的三明治救了我。」一名網友直言：「削減成本對於公司營運而言固然重要，但車內餐飲推車對於乘客來說也是一大享受體驗啊。」