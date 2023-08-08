今年的「2023大港經典升級提案競賽」，收件期間有超過百件作品報名參賽，目前已由出題企業選出25組團隊第一階段初選名單；由於去年舉辦大港經典升級提案競賽期間，高雄市政府青年局推出相關的培訓課程大受好評，今年度特別延攬8大名師對參賽團隊進行五大主題課程培訓，並開放一般民眾報名，上過課的青年直呼：「太有料了！到坊間教室上這些課可能動輒幾千元，感謝青年局讓我們免費上課。」

「大港經典升級提案競賽」已經邁入第三屆，青年局希望透過活動機制，遴選新創團隊為企業品牌量身打造全新時尚風貌，並藉由媒合提供市場驗證機會，創造互利共贏的正向循環。今年競賽再度邀集10家高雄在地企業擔綱出題，廣招高雄青年參與提案，期望以嶄新思維及美學創意翻轉經典，協助在地品牌時尚升級。

以「彩繪人孔蓋」提升城市美學的台灣海報設計協會理事長吳介民，為學員講授視覺美學與品牌創意應用。（圖片來源：高雄市青年局提供）

徵件期間報名踴躍，超過百件提案作品展現青年驚人創造能量。第一階段精選出25組團隊參與系列活動、業師輔導及企業對接，並於7月份辦理3場培訓課程。青年局邀請參與改造台北市人孔蓋而為城市美學加分的台灣海報設計協會理事長吳介民，以及擅長帶領學生將創意具體實踐、投入市場銷售的中華平面設計協會副理事長傅首僖擔任講師，講授「視覺美學x創意應用」、「簡報設計 × 提案技巧」課程。

另一名講師是原本很討厭上台報告後來卻變成簡報達人的翁順法，他大學時認為大多數人不會用心聽台上同學報告，久而久之也沒人喜歡報告，後來遇到一位特別的教授以魯迅說「浪費別人的時間是謀財害命」等有趣觀點，鼓勵學生學習簡報，做好上台報告的責任，翁順法大受感動，馬上向校方申請創立「簡報社」，後來因為太喜歡簡報，還辭掉醫學中心護理師工作，跨界投入簡報教育訓練，成立「FAHAHA簡報工作室」。

C-IDEA設計獎國際主席張芳榜(左一)擔任輔導業師協助團隊優化提案。（圖片來源：高雄市青年局提供）

翁順法擔任培訓講師時，講授「簡報設計x提案內容」主題，將提案簡報拆分成「為何要做」、「要怎麼做」、「做得成嗎」三大架構，更強調提案結束後必須加上「Call To Action行動呼籲」此一重點環節，建立提案者與聽眾雙方第一次的行動連結，進而提升提案執行成功率。講師們專業不藏私的分享及豐富實用的課程內容，讓參與學員獲益良多，快速提升即戰力。

青年局局長張以理表示，青年局相當重視專業人才培育，也因應市場經營模式及時尚潮流持續創新變革，希望藉本次競賽將新美學設計導入高雄在地產業，有效增加品牌附加價值，創造青年與企業對話交流的機會，同時透過一系列培訓課程、輔導諮詢、實務參訪等，提供各類跨域學習資源，強化青年專業能力，助於日後職涯多元發展。

FAHAHA簡報工作室創辦者翁順法（右一）分享簡報提案技巧，讓學員分組討論後上台分享。（圖片來源：高雄市青年局提供）

本次入選團隊分享，課程中講師用淺顯易懂的方式分析案例，使學員快速吸收、激盪設計思維，無論在學或在職者都非常受用。吳介民認為，青年局創造新創團隊和經典企業媒合的機會，讓團隊實際參與品牌規劃過程，結合業師線上線下輔導，成就三贏局面，很期待青年與企業接軌合作的火花。傅首僖則表示，透過分享實務技巧及案例，協助團隊聚焦自身優勢並掌握企業心理，將有助於提高設計提案的認同感。另擔任輔導業師的C-IDEA設計獎國際主席張芳榜也提到，從市場、行銷、設計等面向盡情討論學習，深入瞭解企業精神，以年輕世代的想法發揮品牌影響力。

中華平面設計協會副理事長傅首僖 （右）於課程中依據團隊提案逐一解惑分析要點。（圖片來源：高雄市青年局提供）

「2023大港經典升級提案競賽」8月還有2場次主題課程，分別為8月12日(六)「數位行銷x影像故事」及8月19日(六)「科技發展x創新商模」，歡迎民眾加入高雄市政府青年局官方Line＠報名參加，更多課程活動資訊請上青年局官網、FB及IG查詢。