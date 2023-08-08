世界第一座在污水處理廠內有咖啡廳的文青水園水資源回收中心。(水務局提供／蔡依珍桃園傳真)

以「桃花源記」為主題的桃園北區水資源回收中心。(水務局提供／蔡依珍桃園傳真)

在「文青」享受美學知性之旅，也還是要親近大自然及享受美好景觀。(水務局提供／蔡依珍桃園傳真)

活潑有趣的課程設計「神奇水醫院」、「水的守護天使」及「預見新桃園」。(水務局提供／蔡依珍桃園傳真)

「在地大鳥巢」旁解說各污水處理單元。(水務局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市積極推動水資源回收中心，除淨化汙水，也創造教育價值，像是大溪水資中心親近自然的無邊界場域，龜山文青水資中心能躺在草地看星星、更能啜飲咖啡賞夜景，桃園北區水資中心則呼應永續發展的智慧低碳園區，暑假也推出各種親子課程，水務局希望翻轉汙水廠既定印象，鼓勵民眾前往。

大溪水資中心每日可處理5000噸民生汙水，妥善保護大溪都市計畫區及自來水水質水量保護區的水環境。暑假期間全面開放參訪，是大溪生態文化一日遊，大溪老街、月眉濕地、山豬湖園區及中庄吊橋等知名景點的中繼站，炎炎日頭下來到靜謐的大溪水資中心，走進廠內的環場水道消暑氣，遠眺月眉溼地及成排落羽松作為背景，拍下幾張水邊意象，也沿著指標打開大溪水資中心的神秘面紗，若想成為「巷子內」的水資中心小尖兵，更是要趕緊預約水資中心環境教育課程「探索藍金工廠-下水道」、「水中微生物的真面目」及「層層過濾-齊心合力」等課程，若覺得意猶未盡，歡迎嘗試今年8月甫推出的全新課程「濕地牌天然淨水器」、「月眉濕地的不速之客」和「月眉濕樂園」，相機飽飽、腦袋飽飽再來去老街吃飽飽。

桃園北區水資中心計畫於四期建設完成時每日可處理20萬噸汙水，是國內數一數二大的水資中心，肩負桃園重要都市計畫區的民生汙水處理任務。除此之外也是高鐵行經時難以忽視的「在地大鳥巢」，除特別好拍外也很好玩，以活潑有趣的課程設計「神奇水醫院」、「水的守護天使」及「預見新桃園」等任務，翻轉學員對汙水廠的既定印象，對來訪學生、民眾或專業領域人士分別優質的環境教育課程及綠色旅遊體驗，體驗以「桃花源記」為主題，山、林、水、瀑為元素打造出16公頃親水公園型態的汙水廠魅力；更呼應國家政策推動再生水廠建置，串聯原有意象外，規畫生態浮島公園及低衝擊開發景觀，結合「環保」及「再生」概念創造在地特殊地景。

「全台最美水資中心」文青水園水資中心日處理量已達4000噸民生汙水，妥善守護林口機捷A7站地區水環境，其中純白色簡潔圓弧建築，加上「莫比斯環」景觀公園設計，不僅能看到101夜景，戶外綠地草皮也很適合放風遛小孩，更透過展覽轉譯理性的汙水處理專業，將水科學與美學結合，希望潛移默化給予不同的觀感，此創舉獲德國紅點設計獎、德國ICONIC設計獎、2023德國iF設計獎、日本優良設計獎、美國MUSE設計獎等國際設計大獎肯定；除此之外，「黑水咖啡廳」也是世界第一座在汙水處理廠內營運的咖啡廳，位在管理中心2樓，除了販售咖啡、甜點、簡餐、輕食外，同時提供遊客DIY蛋糕等，並成功連結周邊社區在地情感，創造在地經濟，而獨特的弧形建築設計風格搭配無邊際視野，假日總是人潮熱鬧，吸引各類型網紅前來打卡拍照。

桃園市積極推動水資中心環境教育概念及創造多元價值，暑假期間快來見識桃園市這些隱藏在都市裡、默默幫我們淨水保護環境的無名英雄，體驗有趣又特別的「水meet桃網美行程」。