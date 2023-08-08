就各部門來看，高階電源供應器出貨穩定，產品組合持續優化，7月資訊及消費性電子部門營收佔比達45%；雲端運算及高階伺服器、網通設備電源管理系統出貨暢旺，雲端及物聯網部門營收佔比34%；全球出貨量排名第一的光耦合器在工控與綠能等高階應用出貨穩定成長，電動車充電裝置、車用LED照明與ADAS攝影模組等汽車電子應用需求穩定，光電部門營收佔比約21%。

雲端運算及高階伺服器電源營收持續成長，光寶科今年前7月合併營收為840億元。

光寶科自3年前開始布局的AI伺服器電源，今年上半年已開始少量出貨，邱森彬表示，AI伺服器電源處於剛開始爬升的階段，若以上下半年純AI電源來看，需求是倍數增長，約佔下半年3000瓦到5000瓦高階電源營收5%到8%，隨著GPU供應問題逐步解決，明年會相對樂觀，預期佔營收比重有機會10%到15%。

展望第3季，邱森彬表示，由於還有4成多產品偏重在資通訊及消費性產業，有些產業在修正中，我們也受到影響，包括高階伺服器比第1季預期低，但我們努力朝產品少量、多樣、高瓦數及高附加價值發展，下半年雲端運算、汽車電子、5G網通可望維持正成長趨勢，第3季及第4季有機會逐季增長，我們希望獲利增加能大於營收，邱森彬強調，維持毛利率20%以上及淨利率10%以上是公司的目標。