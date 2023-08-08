法人關注今年第三大客戶的營收占比是否會超過一成？陳昌偉表示，若依線性發展，則很可能發生，但也無法保證。目前緯穎的每個客戶都有AI的產品在合作。

緯穎2023年Q2營收563億元，是2022年Q2以來的新低，主要是高基期的因素。2023年7月營收176.59億元、月減21.9%、年減19.1%，累計前7月合併營收達1481.93億元，年增0.4%。

陳昌偉表示，今年是挑戰的一年，通膨和升息仍存在，並不利於商業採購意願。資料中心(CSP)業者去年就有資本支出有下修跡象，今年也逐漸落實。環境是逆風，如何在逆風中順利向前是門功課。展望明年，先看今年下半年通膨以及供需關係的平衡。緯穎在2023年伺服器產品中是有AI品項的，產品設計都在進行中，在2024年出貨，甚至有些專案在2023就可以提前出貨。市場對2024年普遍有較大的期待。

緯穎和客戶合作是採客製化，配合客戶要求不同的晶片的種類。ASIC的晶片專案比GPU還多，ASIC也有是CSP客戶自已開發的，也有委託晶片廠訂製，客戶希望能突破中美貿易戰的困境。對各種高難度的散熱，緯穎都有解決方案，緯穎在水加氣，液冷雙向式等散熱都有。

緯穎上半年資本支出25億新台幣，全年為50億的規畫。