總統府提供

賴清德副總統今天午宴宴請日本前首相暨自民黨副總裁麻生太郎訪問團，他感謝麻生對臺灣的支持與關懷，展現維護印太和平穩定的決心。並強調，臺灣與日本享有共同價值，是互為信賴的安全夥伴，也是非常重要的貿易夥伴。希望臺日未來在印太和平穩定，以及經貿產業鏈的發展上，能夠共創雙贏、共同合作。

賴清德致詞時表示，麻生太郎前首相此行來臺參加凱達格蘭論壇，並在印太對話中發表重要演說，不僅切合印太的需要，也指出未來我們應該要合作的方向。

他說，麻生強調，沒有任何時候是如此的迫切，美國、日本、臺灣等民主陣營必須要共同團結發揮強制力，守護臺海和平穩定以及臺灣的安全，不僅展現維護印太和平穩定的決心，以及對臺灣的關懷，更引起非常大的迴響。

為了表達對麻生前首相的歡迎與感謝，賴清 德表示，他特別代表蔡總統在總統府設宴款待，也希望麻生前首相此次來訪，能為未來臺日關係奠定更好的合作基礎。

他感謝麻生，在疫情期間協助促成日本政府捐贈420萬劑疫苗，幫助臺灣走過困境；也公開支持臺灣參與世界衛生組織（WHO）及跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），並公開肯定臺灣是成熟的民主國家，同時也是經濟上信奉自由經濟的法治國家。

他認為，臺灣與日本享有共同價值。在臺日關係歷史上，臺灣與日本是互為信賴的安全夥伴，也是非常重要的貿易夥伴，期盼未來在既有基礎上，持續壯大臺灣，並與日本、美國等民主國家，共同守護印太和平與穩定。也希望臺灣與日本未來在印太和平穩定，以及經貿產業鏈的發展上，能夠共創雙贏、共同合作。

麻生則提及，臺灣海峽因受到中國擴張主義的威脅，加深了臺海局勢的緊張關係，在此情況下，維護臺海和平穩定是極為重要的事。因此，無論是安倍前首相或是岸田政權期間，都非常重視印太區域的和平穩定。

他引述日本漫畫《航海王》的故事為例，主角Luffy在冒險過程中，增加許多夥伴與朋友，彼此間有深厚堅定的友誼。他希望臺灣與日本能如同這個故事一樣，持續交流、互動，積累朋友間真摯的情誼，也期盼，未來日本年輕的政治家能持續為臺日友好而努力，大家共同努力，一起培育新一代的年輕政治家。