印尼環球小姐選拔賽傳出性騷擾事件，主辦方疑似在比賽過程中加入「裸體擺拍」環節，要求選手在眾目睽睽之下脫掉身上所有衣物，只剩下內褲拍照，且在場人士不乏男性，遭參賽者痛批，自己有如「展示品」一般，昨天在律師陪同下向警局報案提告。

根據「雅加達環球報」（Jakarta Globe）、印尼《羅盤報》報導，印尼環球小姐決賽其中一名參賽者，7日來到雅加達市警局總部報案，指控選美比賽主辦單位對選手性騷擾，同時召開記者會說明事情經過。

Mereka mengaku dipaksa membuka busana saat proses body checking meskipun di dalam ruangan itu ada laki-laki. https://t.co/O13RQ32VL9 — Kompas.com (@kompascom) August 7, 2023

Salah seorang finalis Miss Universe Indonesia berinisial PJ beberkan kronologi saat dirinya melakukan body checking. Berikut penjelasannya! pic.twitter.com/ra9MoOoK90 — detikcom (@detikcom) August 8, 2023

這位僅提供姓名縮寫「PJ」的參賽者指出，比賽在本月1日進行到試衣環節，她依照大會規定，穿上指定服裝進入會場拍照，不料這時主辦單位突然以「身體檢查」為由，要求參賽佳麗脫下身上衣物，包括內衣也得一併脫去。

PJ表示，當時會場擠滿了人，還不乏男性工作人員，她脫掉衣服後，立刻就用雙手遮住胸部，卻遭到主辦單位大聲喝斥，說她「沒有對自己的身體感到驕傲」。

接下來主辦單位還要求選手們擺出各種姿勢拍照，包括把一隻腳跨到椅子上。PJ說，這些要求完全不合理，讓她倍感屈辱，「我到現在還忘不了那個時刻。」

Miss Universe Indonesia 2023 night! ✨️ pic.twitter.com/QhdMUNn70e — Cathy Sharon (@cathysharon) August 5, 2023

另一位匿名「N」的參賽也指控，主辦方臨時加入環節，讓參賽者騎虎難下，不得不照辦。一場理應表現女性價值、提升婦女尊嚴的活動，卻反而淪為展示大會，讓參賽者感覺自己有如「物品」一樣。

面對選手被迫裸拍的指控，印尼環球小姐大會總監波比．卡佩拉（Poppy Capella）透過社群媒體回應：「衷心感謝所有人，願意花時間向大會分享他們的情緒和看法，」不承認也不否認性騷事件。全案將有待檢調單位進一步調查。