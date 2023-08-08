印尼環球小姐選拔賽傳出性騷擾事件，主辦方疑似在比賽過程中加入「裸體擺拍」環節，要求選手在眾目睽睽之下脫掉身上所有衣物，只剩下內褲拍照，且在場人士不乏男性，遭參賽者痛批，自己有如「展示品」一般，昨天在律師陪同下向警局報案提告。

根據「雅加達環球報」（Jakarta Globe）、印尼《羅盤報》報導，印尼環球小姐決賽其中一名參賽者，7日來到雅加達市警局總部報案，指控選美比賽主辦單位對選手性騷擾，同時召開記者會說明事情經過。

這位僅提供姓名縮寫「PJ」的參賽者指出，比賽在本月1日進行到試衣環節，她依照大會規定，穿上指定服裝進入會場拍照，不料這時主辦單位突然以「身體檢查」為由，要求參賽佳麗脫下身上衣物，包括內衣也得一併脫去。

PJ表示，當時會場擠滿了人，還不乏男性工作人員，她脫掉衣服後，立刻就用雙手遮住胸部，卻遭到主辦單位大聲喝斥，說她「沒有對自己的身體感到驕傲」。

接下來主辦單位還要求選手們擺出各種姿勢拍照，包括把一隻腳跨到椅子上。PJ說，這些要求完全不合理，讓她倍感屈辱，「我到現在還忘不了那個時刻。」

另一位匿名「N」的參賽也指控，主辦方臨時加入環節，讓參賽者騎虎難下，不得不照辦。一場理應表現女性價值、提升婦女尊嚴的活動，卻反而淪為展示大會，讓參賽者感覺自己有如「物品」一樣。

面對選手被迫裸拍的指控，印尼環球小姐大會總監波比．卡佩拉（Poppy Capella）透過社群媒體回應：「衷心感謝所有人，願意花時間向大會分享他們的情緒和看法，」不承認也不否認性騷事件。全案將有待檢調單位進一步調查。

文章來源：Miss Universe Indonesia Contestant Reports Alleged Sexual Abuse by Organizers
文章來源：Finalis Miss Universe Indonesia Dibentak dan Dimarahi karena Menolak Berpose Tanpa Busana
文章來源：Finalis Miss Universe Indonesia 2023 Lapor Polisi atas Dugaan Pelecehan Saat "Body Checking"

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