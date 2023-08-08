國民黨總統參選人侯友宜8日參訪遠雄自由貿易港區，董事長葉鈞耀陪同在一旁解說貿易港區環境與相關建設。（陳麒全攝）

國民黨總統參選人侯友宜8日參訪遠雄自由貿易港區，董事長葉鈞耀陪同在一旁解說貿易港區環境與相關建設。（陳麒全攝）

國民黨總統參選人侯友宜8日參訪遠雄自由貿易港區，董事長葉鈞耀陪同在一旁解說貿易港區環境與相關建設。（陳麒全攝）

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜8日下午前往桃園市沿海地區大園仁壽宮參香祈福，在大園仁壽宮聚集超過100位鄉親熱烈歡迎。8日適逢父親節，侯也表示，期盼台灣無戰爭，下一代與下下一代都不要有戰爭，選他當總統，會堅持保家衛國精神顧台灣，讓人民過好日子。（陳麒全攝）

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜8日參訪遠雄自由貿易港區表示，台灣需要區域安全穩定，跟各國簽署雙邊或多邊貿易，積極參與RCEP和CPTPP，自貿港區是參加區域貿易合作的重要基地。對於副總統賴清德說，一中原則才會把台灣帶向戰爭的兩岸論述。侯友宜指出，國際媒體都報導過，現在世界最危險的地方在台灣，台灣人民也很關心到底會不會安全，所以「賴清德不要自欺欺人」。

侯友宜在參訪前接受媒體時表示，台灣需要區域安全穩定，跟各國簽署雙邊或多邊貿易，更重要的是能積極參與RCEP（區域全面經濟夥伴協定）和CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），以及自身在數位化轉型、金融創新基地，要法令鬆綁吸引更多人才，才有競爭力，自由貿易港區也是台灣參加區域貿易合作上重要的基地。

對於如何看待民眾黨最新內參民調，民進黨總統參選人賴清德與柯文哲的民調都有30％以上，但侯友宜民調不到20％。侯友宜說，其他黨派內部民調他不清楚也無法評論。但他最近勤跑基層，基層民眾對他有很深的期待，一直向他喊「凍蒜、加油」，一定要政黨輪替、讓台灣能平安度過。

針對副總統賴清德說，一中原則才會把台灣帶向戰爭的兩岸論述。侯友宜指出，國際媒體都報導過，現在世界最危險的地方在台灣，他到日本時，日本的政界領袖也一直關心台海局勢，很擔心台灣在兵兇戰危下會面臨戰爭，這個聲音是全世界的聲音，台灣人民也很關心到底會不會安全，所以「賴清德不要自欺欺人」。

侯友宜強調，他一定是堅守民主自由，自我防衛提升，為降低兩岸衝突，讓台灣人民免於恐懼，他會全力以赴，就像他一輩子守護中華民國，守護台澎金馬人民的安全一樣。