根據美國全國房地產經紀人協會8月初發佈的最新資料，今年以來，來自中國的買家購買美國現房的平均購房價格最高，中國買家在美國住宅購買總額上排名第1，遠高於排名第2的加拿大。其中最大的改變是自住型的中產階級購房者暴增，大幅超越投資型的富豪階層買家。

《美國之音》引述房地產經紀人協會首席經濟學家勞倫斯．尤恩的解釋說：「在中國放寬全球最嚴格的疫情封鎖政策後，來自中國的購房者數量增加。」瑞麥地產經紀人元秋(Autumn Yuan)則說，疫情過後看到一些中國客戶在拋售國內的房產，並轉戰洛杉磯，但因為目前利率較高，很多房主不捨得賣房子，所以房源嚴重不足。

報導說，目前中國的房地產市場低迷，經濟不穩定之外，房地產爛尾比較多。房仲業者指出，很多有房的想出手(賣房)然後到國外買房，但現在卻不容易賣不出去。此外，雖然疫情後美國房地產的中國買家數量增加，但由於中國資本流動管控加強，使得購房者的出境投資能力受到限制。

房地產銷售的經紀人顧穎瓊表示，疫情之後來洛杉磯買房的中國客戶增多，但中國客戶裡有錢人明顯減少，可能是中國富豪階層早就進行海外投資，該出來的錢早就出來了，現在接待的客戶買的房子大多在40-80萬美元之間。購房者來源也發生了變化，以前以福建、江浙一帶為主，現在來自內陸地區的人更多，例如湖南、湖北、河南、河北等地的人也開始湧入市場。

房地產公司經紀人邱楚茹稱，疫情後有些中國人離開中國到洛杉磯來，他們買的自住房多，投資的不多，因為投資沒有賺點。由於災情和受美國打壓，生意也不好做，大家都想往外跑，不像疫情前那些年，中國有錢人買房比較瘋狂，剩下這些較晚買房的經濟實力相對沒那麼強。

根據Redfin的資料，中國購房者在美國外國購房者中占比13%，高於去年的6%。他們購買房屋的中位數價格為723,200美元，幾乎是美國房屋的中位數價格419,103美元的2倍。近期的報告顯示，大多數購房者將房屋購買作為主要或次要住所，首要目的是為了避險或為了子女的教育，不是作為投資。

房地產經紀人陸程程指出，洛杉磯的中國買家一直都有，而不是突然增多，中國客戶一直是國外房產購買者中的大戶，很多人不僅在美國買，也在加拿大、澳大利亞、紐西蘭等地買。

報導說，中國買家回歸美國房地產市場，但在疫情過後，他們的購房動機、需求和投資態度都發生了顯著變化。中產階級主導了洛杉磯購房者的群體，剛需購房逐漸取代了投資需求，而大陸的資本流動管制也對購房者的海外投資能力產生了影響，這一趨勢為美國房地產市場帶來了新的挑戰和機遇。