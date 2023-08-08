疫後不少明星蠢蠢欲動大開演唱會，例如流行天后碧昂絲（Beyoncé）於五月展開《文藝復興世界巡迴演唱會》，睽違七年再度回歸演唱會的舞台上，不但舞台效果、歌單都格外用心，舞台造型方面更是話題焦點，為本次巡迴她特別與KJ Moody、Julia Sarr-Jamois 、 Shiona Turini以及Karen Langley 等四位造型師合作，出動多家精品量身打造戰袍，據說光是Jimmy Choo就訂了40多雙鞋，從頭到腳都極致奢華，帶給歌迷極致的演唱會體驗。

碧昂絲以Ralph Lauren的米白色緞面禮服為華盛頓場演唱會做開場。（摘自碧昂絲 IG）

在多倫多場時，碧昂絲身穿Fendi打造的水晶禮服現身，該套禮服是以品牌2021春夏高級訂製服為基底重新打造的，整套禮服是以宛若蜂巢狀的白色蕾絲打造，每個蜂巢裡還有由工匠手工縫製閃亮的水晶，跟著演唱會的燈光效果閃的格外耀眼，而貼身的禮服剪裁、高岔設計則展現碧昂絲的姣好身材與長腿。

近期演唱會來到美國，在華盛頓場碧昂絲則選擇美國最具代表性的設計師Ralph Lauren ，作為美國巡迴的首套造型，擁有典雅風格的Ralph Lauren，此次為她以米白色緞面布料打造削肩、拖地禮服，上身綴有十字珠飾的飾帶，巧妙地搭配胸前深Ｖ、裙身的高衩設計，在胸前繞成一個X型最後繞回腰部增加服裝的精緻度，最後再搭配同色調的晚宴手套、流蘇披肩，性感又典雅的造型讓網友發推文表示羨慕Jay Z，「他應該要了解能夠在碧昂絲身旁醒來的這件事，自己有多麼幸運！」