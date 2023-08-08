林千禧（中）與媽媽林素嬌（左）及爸爸。（周麗蘭攝）

正心中學體育老師林素嬌展示她爸爸父以前在古坑開武館「武躍館」的照片。（周麗蘭攝）

雲林縣副縣長謝淑亞（右五）親自到林家致賀。（周麗蘭攝）

正心中學校友、國立體育大學學生林千禧日前參加世大運長拳競賽，賽前一度緊張到失眠、吃不下，最後勇奪銅牌寫下參賽以來最佳成績，她的媽媽是正心中學擔任體育老師林素嬌，她開心之餘不忘提醒女兒要感恩所有幫忙過的人。

林千禧學武似冥冥中安排好，外公是古坑鄉武館「武躍館」負責人，因她隨母親姓氏，林素嬌私心希望女兒傳承武術家風，加上林千禧國小逃避安親班，遂被母親安排於公誠國小學武術，她手長腳長動作俐落漂亮，成為武術校隊隊員。

林素嬌在女兒國小畢業後，成立正心中學武術校隊，邀請雲林縣國武術委員會主委蘇金淼金自指導，公誠國小的武術隊成員幾乎都直升。不過林千禧國三轉學苗栗福興武術學校專心學習，後來考上國體大。

林千禧從國小到國二「傻練」很久，直到國三才比較聽懂教練的指導，除了加強體能，技術上也逼自己要進步，但出賽成績普普，全中運最佳成績是第四名，原因是十分容易緊張。

林素嬌告訴女兒，「戰場如平常、平常如戰場」，如果能得名很好，不得名就繼續練。不過林素嬌比女兒更容易緊張，女兒比賽她就去躲廁所不敢看。

林千禧說，一套拳雖然只有1分半，但長拳動作大開大展，有較多跳躍動作，需要肌力支撐，有賴平時重訓練腿，國高中時期甚至經常跑山7公里。

林素嬌認為女兒在世大運舞台打出銅牌成績，必定要感恩一路相伴的人，國小時期的武術校隊華念苹老師、正心中學校方、雲林縣國武術委員會主委蘇金淼、國體大教練、中華民國國術委員會的陸續栽培，自女兒從成都回台，就立刻帶著去向蘇主委致謝。

雲林縣副縣長謝淑亞、正心中學祕書劉立郡今（8日）都去林千禧家貼紅榜，林家親戚與有榮焉，也都出來致謝。