台北市北投區石牌路今（8）日下午17時許發生變電箱爆炸意外，地點鄰近台北榮總醫院，消防員即刻處理火勢，但此意外也造成石牌路一帶大停電，詳細起火原因及停電影響戶數仍待調查。

有目擊民眾在臉書分享現場畫面，指出永明派出所消防局前面的變電箱大爆炸，冒出陣陣黑煙，附近店家全都無電可用，大家只能摸黑買便當。

台電表示，今日17時15分因發生饋線事故，導致台北市北投區石牌路二段一帶共94戶停電。台電獲報後立即派員至現場查修，現刻正搶修當中。