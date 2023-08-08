高市府農業局為協助行銷桃源金煌芒果乾，特別於「高雄首選電商平台」公益推廣連結預購金煌芒果乾，期望能攜手山區小農度過此次難關。（高雄市農業局提供／林雅惠傳真）

受卡努颱風影響，高雄市桃源區復興、梅山和拉芙蘭3里因明霸克露鋼便橋及聯外道路暫時中斷，物資透過流籠運輸，高市府農業局為協助行銷桃源金煌芒果乾，特別於「高雄首選電商平台」公益推廣連結預購金煌芒果乾，期望能攜手山區小農度過此次難關。

高雄市金煌芒果的種植面積約888公頃，主要產區為桃源及六龜，產期為每年夏季6至8月。桃源因地勢較高、氣溫較低，金煌芒果開花成熟時間較晚，採收期遇上卡努颱風所帶來的豪雨，導致在便道搶通前，採收的金煌芒果需透過流籠運送。

農業局為推廣高市金煌芒果產業，輔導農民將金煌芒果烘成果乾，並協助於「高雄首選電商平台」公益推廣連結中協助行銷金煌芒果乾。

農業局表示，金煌芒果果實碩大、肉質豐富、口感細緻，烘成果乾別有一番清爽滋味，然而因栽培面積相較愛文芒果少，因此大多以鮮食為主，若想試試不同口感風味的芒果乾，不妨趁此機會嘗試一下。

桃源區在地小農表示，目前便橋中斷，物資運輸方面可以透過流籠解決，但急需將當地農產行銷出去，高市府在急難時刻協助將金煌芒果果乾上架電商幫助推廣行銷，對銷量來說有很大的助益，希望大家能夠多多支持原鄉的產品。

農業局表示，金煌芒果的產區六龜區及桃源區海拔高，空氣及水質環境條件好，今年產量相當豐碩。農業局除輔導農民將已採收的金煌芒果烘成果乾，也祭出運費補貼及小型農機補助等方案，以降低農民的損失，歡迎大家上「高雄首選電商平台」公益推廣連結預購。