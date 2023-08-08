河川在都市發展中扮演重要的角色，河川的整治與水質改善造就都市文明的發展，桃園水務局除了積極辦理汙水下水道用戶接管，讓桃園市用戶接管數成長躍進，獲中央頌發特別獎肯定外，並多管齊下爭取經費同步推動現地水質淨化設施，因地制宜改善非都市聚落的生活污水，確保大漢溪水質的用水安全，也讓南崁溪等重要河川的水質改善成效趨勢顯著。

大溪順時埔聚落式污水處理設施。(水務局提供／蔡依珍桃園傳真)

南崁溪(近大檜溪橋)河水清澈見底。(水務局提供／蔡依珍桃園傳真)

此外，桃園市更創全國之先，運用水資中心放流水於農業灌溉，除了減少肥料的使用量改善河川水質外，更達到聯合國SDGs的低碳永續目標。

南崁溪(天助橋下)河水清澈魚群遊憩。(水務局提供／蔡依珍桃園傳真)

放流水灌溉之稻作生長情形。(水務局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市政府水務局積極推動汙水下水道用戶接管作業，桃園市升格前，用戶接管率為3.11％，截至今年7月底，用戶接管率達23.20％。以桃園區為例，用戶接管數已超過8萬戶，達到設籍總戶數18萬戶的近半，其中正藝文特區、大有大業路地區汙水用戶接管更已達8成接管率。

106年南崁溪流域水質檢測。(水務局提供／蔡依珍桃園傳真)

搭配汙水用戶接管，水務局並同步建置南崁溪流域上、中、下游現地處理水質淨化工程，分別為山尾排水滯洪池礫間帶水質淨化系統(每日可淨化處理1500噸的溪水)、朝陽礫間水質淨化系統(每日可淨化處理1萬噸的溪水)及水汴頭水質淨化系統(每日可淨化處理3000噸的溪水)等現地處理水質淨化設施。

111年南崁溪流域水質檢測。(水務局提供／蔡依珍桃園傳真)

改善後的效果可以從流經桃園區的桃園市重要河川「南崁溪」看到，依據行政院環境保護署全國環境水質監測資訊網資料，過去河川水質並不理想，其中「大檜溪橋」測站的河川汙染指數(RPI)在過去歷年來大多都呈現「嚴重汙染」程度，近年南崁溪水質各項水質數據改善趨勢顯著，河道內可見魚群及鳥類蹤跡，關鍵測站(大檜溪橋測站)近年亦改善為「中度汙染」。

為了確保河川水質水源保護區的用水案全，水務局積極投入建置大漢溪沿岸的大溪、埔頂、石門、復興、小烏來等汙水下水道系統，然而，桃園市約將近3成人口數在非都市計畫區內，而汙水下水道系統主要處理都市計畫區，為了讓非都市區域之生活汙水亦能妥善收集處理，水務局因地制宜，針對非都市地區以現地處理方式設置小型聚落式汙水處理設施，以大溪順時埔、百吉、復興巴陵等聚落地區為例，受地勢高低及溪流切割影響，雖不在汙水系統建設計畫範圍內，水務局均已設置小型聚落式汙水現地處理設施，以同步改善非都市地區人口的生活及環境改善，並積極守護大漢溪水質水源保護區水質。

此外，考量水資源回收中心放流水之水質佳、水量穩定，適合作為供灌之替代水源或補助水源。水務局全國首創使用水資中心放流水栽種主要農作物，包含水稻、溫室蔬果及立體水耕，經驗證農作物收成品質及產量均佳，符合食藥署規範的食品中汙染物質及毒素衛生標準，可安心食用，更重要的是，放流水含有機氨氮，可做為氮肥，以科學化方式計算對作物肥料培育管理之影響，可降低化學肥料使用量及碳排量，進而降低農業用水對河川水質的影響。

全國每日約100萬噸放流水，若可供應全國1萬公頃水稻田，每年可節省1.78座石門水庫有效蓄水量、可減用3000噸氮肥、可節省約8835萬元肥料、可減少2萬噸碳排。今年並與農業部農田水利署石門管理處合作，運用楊梅水資源回收中心放流水做為農業灌溉用水，持續推動放流水用於農業灌溉之水資源多樣化使用。水務局持續努力，深耕「水資源循環及智慧節水」永續種子，已榮獲行政院111年國家永續發展獎(政府機關類)與營建署頒發創新作為特別獎，肯定桃園水務局在民生汙水處理及創新成果的優秀表現。