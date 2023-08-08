台北榮總旁變電箱起火。（翻攝畫面）

今（8）日下午16時許，台北市北投區石牌路二段榮總旁邊的一處變電箱突然起火，造成石牌路一帶大停電，消防人員獲報後立刻前往現場滅火，詳細原因仍有待進一步調查。經台電統計共造成94戶不宜用電。