台北榮總旁變電箱起火 石牌大停電消防隊急滅火 17:512023/08/08 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北榮總旁變電箱起火。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北榮總旁變電箱起火。（翻攝畫面） 今（8）日下午16時許，台北市北投區石牌路二段榮總旁邊的一處變電箱突然起火，造成石牌路一帶大停電，消防人員獲報後立刻前往現場滅火，詳細原因仍有待進一步調查。經台電統計共造成94戶不宜用電。 變電箱爆炸起火 石牌一帶店家停電 台電回應了 南投遭重創雲林來相挺 張麗善派「通路大隊」火速支援 台中淹水又停電 3919戶陷漆黑 民眾手機照明嗑牛排 #變電箱 #大停電 #滅火 #石牌 #起火 也許您會感興趣 推薦閱讀 西大武山2天累積雨量破千毫米 屏東2原鄉467戶停電搶修中 10:282023/07/27 生活 基隆海門天險旁宮廟起火 宮方人員傻眼：才出去1小時 17:202023/08/07 社會 台南學甲凌晨鐵皮屋火警 2民眾受困狂敲鐵窗獲救 07:472023/07/25 社會 沙鹿童綜合病房火警 疑電線走火燒毀天花板 17:142023/07/30 社會 南加州兩消防直升機滅火時相撞 3人死亡 23:562023/08/07 國際 豪雨影響大樹倒塌壓斷電線 高雄桃源區620戶停電中 10:182023/07/27 生活 天母人聽「蹦」一聲2591戶停電 消防車到場！台電回應了 10:082023/08/08 生活 醉男脫序亂噴滅火器還稱「有人打架」 警獲報逮人下場慘了 13:002023/08/04 社會 《數位雲端》網家股價「滅火」翻紅 固守現增意味濃厚 09:382023/08/02 財經 高鐵服勤員實習生安全訓練 聚焦急救、消防滅火重臨場反應 20:392023/08/01 生活 搬動除濕機也有眉角 台電示警2地雷用法：恐起火 12:402023/08/06 生活 彰化「魔幻微光森林」超美 遊客驚呼：好像阿凡達世界 20:472023/08/05 生活 車輛運載船海上起火 數千新車付之一炬 1死23傷 19:492023/07/26 國際 濃濃黑煙竄出窗戶！ 台中大里民宅火警 消防救出2受困居民 14:042023/07/31 社會 影》災難片！紐約高樓起重機起火 斷臂擦過對面建築再砸落地上 22:022023/07/26 國際 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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