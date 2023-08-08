一段戀情結束後，有些人因為難以從前一段感情失敗中走出傷痛，而漸漸地對愛情十分被動且極度抗拒，對此，《旺好運》運勢專欄分享對愛情已經毫無期待的前3名星座，依序是巨蟹座、金牛座、天蠍座不願再次敞開心房，並且輕易得喜歡上一個人。

▍第3名：天蠍座

天蠍座既高冷又愛面子，在愛情方面從不願意低下頭去追尋，除非別人主動追求，不然對於愛情是十分被動，而且很會欲擒故縱的，他們寧可單身一輩子，也不會為了愛而拉下臉，甚至早已想過不再談戀愛的心理準備。

▍第2名：金牛座

金牛座容易被愛情的情緒影響，深怕喜歡的人不喜歡自己，他們內心對於感情是十分脆弱的，寧願獨立也不輕易喜歡一個人，因為金牛座覺得至少自己不會背叛自己。

▍第1名：巨蟹座

巨蟹座對於愛情一開始都很有憧憬，往往是因為被傷害過而害怕重蹈覆轍，所以就漸漸開始對戀愛沒有任何期待，也變得不積極又抗拒，脫單機會因此減少一大半，不知不覺就變成唯一剩下來的那一個。