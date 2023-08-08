過去幾個月來，北歐持續發生焚古蘭經抗爭，有一些是中東難民的思想解放運動，有一些是白人抗議中東難民過多。現在一位頗有地位的穆斯林企業家，採用「送巧克力」的方式沖淡抗議的氣氛，他表示，此舉也有助於中東難民融入北歐社會。

半島電視台(Aljazeera)報導，瑞典首都斯德哥爾摩，又發生一場焚古蘭經抗議，一名來自伊朗的難民婦女，頭上戴著一頂可口可樂棒球帽，她陳述伊朗宗教警察怎麼以古蘭經教義壓迫民眾，她原本準備焚燒古蘭經，但這一天的天氣不好，正在下雨，她只好以撕書與亂塗的方式表達抗議。

她的面前有一群瑞典警察保護她，因為稍遠處又是一群反對抗議的中東移民，為首的是一位同樣來自伊朗的庫德族男子，這位壯碩的年輕人，警告伊朗抗議婦女停止對古蘭經的汙辱。女子沒有理會，撕下古蘭經的幾頁，然後用筆在上面胡亂地寫著。

庫德年輕人憤怒地打著手勢，告訴這名女子，警察不應該被迫站在雨中保護她。此時，他的雨傘不小心打到旁邊警察，他立即道歉「我不小心的」， 警察看了一下，點頭表示「我不介意」。

Muslim activist Husam El Gomati attends far right Quran burnings in Sweden to challenge people’s perceptions about Islam ⤵️ pic.twitter.com/snxaYN4ccH — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 8, 2023

此時，一位來自利比亞的企業家戈馬蒂（Husam El Gomati），安慰這位庫德年輕人：「你是對的，你是對的，但也不要太激動」，說完，給了他一塊巧克力。

戈馬蒂與這名男子交談，並確信局勢不會進一步升級後，他走開了。

在過去的幾個月裡，面對多起焚燒古蘭經的事件，戈馬蒂和穆斯林社區的其他幾位成員，一直在想辦法轉移公眾對抗爭事件的關注程度，他採用的方式是送巧克力，已取得相當的效果，在送巧克力的過程中，戈馬蒂與旁觀者們有說有笑，完全忽視了焚古蘭經的伊拉克難民-莫米卡（Salwan Momika）持續的挑釁性論。

戈馬蒂說：「大家都很難拒絕巧克力，這可以讓人們進行友善對話。」

他說：「面對抗爭，大家都會有情緒，而巧克力可讓一些盛怒的人平靜下來，通過愛與包容，我認為這種力量比仇恨更強大、更有效。」

戈馬蒂表示，他最不想讓極右翼人士抓到話語權，他們正希望看到更極端、更暴力的衝突。這是瑞典的穆斯林社區必須意識到的危機，政治的某些因素，正在助長「伊斯蘭恐懼症」，而瑞典的一些媒體，也刻意放大對穆斯林極其負面的報導。

他希望這件事能平靜的解決，比如緣引瑞典現有的法律，來阻止或降低此類行為發生，最好不要在高度衝突當中，出現強迫性的禁令，這容易引發更大的衝突。

戈馬蒂會向警方舉報幾起焚經燒事件，他不會特別強調焚經，而是說「仇恨言論不應助長」。

許多瑞典人擔心，如果通過禁止焚燒《古蘭經》的法律，這就改變瑞典對言論自由的保護；而戈馬蒂表示，我們穆斯林希望自己的信仰價值觀得到尊重，就像我們也尊重其他的價值觀一樣。