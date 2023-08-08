自認一杯倒的楊貴媚（左）也被酒香迷倒，右起為威廉、法比歐。（東森提供）

大夥一起品嚐美味的粵菜。（東森提供）

集結台灣演藝圈眾星的東森《花甲少年趣旅行》，在疫情後首度出國，由楊貴媚、洪都拉斯、曾莞婷、威廉、法比歐前往香港拍攝。出發當天，接連搭上製作單位車子的威廉、曾莞婷、法比歐一見面就認出彼此，正當3位少年聊得起勁時，威廉餘光瞄到1位全身包緊緊的神秘女子，悄悄的坐在斜前方位置，他立即上前打招呼，想一睹其廬山真面目，曾莞婷好奇詢問：「誰呀？是年輕的妹仔嗎？」威廉不假思索的脫口說：「不是不是！」口罩摘下竟是雙金影后楊貴媚，她爆氣往威廉頭巴下去：「什麼不是？你重新講一遍！」

驚覺說錯話的威廉連忙致歉楊貴媚，急中生智甜哄「姐姐是少女」。最後一位花甲成員未上車就先聲奪人，4人也同步猜中是2度回鍋的洪都拉斯，他一見到旅伴們立刻熱情地上前握手，未料竟將法比歐叫成馬力歐，好在大家都熟識，沒多久就打成一片。

首日導遊法比歐帶隊探索香港後花園－西貢白腊灣，壯闊山海美景盡收眼底，因此有「港版馬爾地夫」美稱。為了緩解搭乘快艇造成的不適感，洪都拉斯一口氣吞下兩顆暈船藥，沒想到上岸後，卻覺得頭暈目眩昏沈想睡，而曾莞婷甚至一度身體不舒服，中途喊停跑去嘔吐，儘管發生了些小插曲，但依舊不減大夥體驗水上活動的興致，所有人都玩得不亦樂乎，盡情享受在碧綠海水中划行的樂趣。

法比歐午後安排了趟輕鬆愜意的行程，帶一行人參觀隱藏在酒廠內的酒吧，威廉在門口突然提起酒量話題，台法之戰一觸即發，2人都不甘示弱互不相讓，洪都拉斯跟著參戰，並自誇酒量好激不得，一陣唇槍舌戰笑料不斷。在酒吧裡，老闆介紹多款獨特創新風味的啤酒，使人躍躍欲試，就連自曝一杯倒的楊貴媚，也嚐了好幾款，大讚酒香四溢非常順喉。