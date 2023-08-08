台中市少年隊宣導，呼籲青少年暑假工讀，小心誇大不實徵才廣告，慎防成為詐騙集團幫兇。（台中市少年隊提供）

台中市警方今年至6月查獲詐騙集團車手864人，其中少年87人約1成，警方分析，少年車手明知詐騙自願走歹路竟高達66％，經由網路訊息加入占64％；朋友介紹占35％。台中市警局少年隊今天呼籲家長不可掉以輕心，詐團被害人可向未成年車手的父母請求連帶賠償，曾有案例，少年車手僅分到贓款1萬元，法院判父母賠230萬元。

台中市警局統計，台中市在今年1至6月查獲詐欺車手共有864人。其中，少年占87人（10.07％），明知詐騙仍加入者占57人（66％），透過網路訊息加入占64％最大宗、其次為透過同學、朋友介紹加入占35％。

台中市警局少年隊隊長高嘉陽表示，詐騙集團大多以短時間獲利、代收包裹、短期打工、商借帳戶及擔任接線生等手法招攬，提醒學生暑假打工要特別小心，詐騙集團常以優渥待遇及誇大不實廣告徵才，誤入陷阱不只被騙錢，擔任車手、取簿手成為幫兇，還要負刑責及損害賠償責任，切勿聽信「短期可輕鬆獲利、被捕刑責輕」等話術。

高嘉陽呼籲，家長更不要掉以輕心，未成年擔任詐欺車手，被害人可提起民事訴訟，向車手父母請求負連帶損害賠償責任；依《少年事件處理法》也有相關處罰，法定代理人或監護人恐遭罰接受8至50小時的親職教育輔導。曾有詐騙案例，未成年詐騙車手僅分到贓款1萬元，法院判決父母須連帶賠償被害人230萬元。