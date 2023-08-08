颱風過後最怕菜價飆升，該怎麼選才不會傷荷包？對此，營養師李婉萍分享7種平價又營養的蔬菜，包含冬瓜、扁蒲、牛蒡、菇類、木耳、海帶及洋蔥。其中她提到，木耳熱量低、高飽足感又降膽固醇，推薦跟豬肉片一起炒，享受美味之餘，又能同時攝取到蛋白質和纖維。

李婉萍在粉專「李婉萍營養師」發文表示，颱風後最怕菜價高，其實有些蔬菜類的價格相較不會那麼浮動，不像葉菜類保存不易容易爛，營養價值也很高。她並分享以下7種平價又營養的蔬菜：

1、冬瓜、扁蒲：屬含水量高的瓜類蔬菜，現代人容易缺水，除了多喝水，吃富含水分的蔬果也有幫助。

2、牛蒡、菇類：富含膳食纖維，使排便順暢，還有助排毒增強免疫力。

3、木耳：熱量低、高飽足感及降膽固醇功效。

4、海帶：除了膳食纖維還含碘，能維持甲狀腺功能，對於刺激排便也很有幫助，更有維生素B12可以補充活力，還是素食者預防貧血的好食材。

5、洋蔥：為低草酸食物，使高鈣好吸收能幫助照護骨骼；此外，也是天然抗組織胺，可抑制發炎，對過敏的人來說是很好的食療食材。

李婉萍更進一步針對上述食材，推薦幾道營養又簡便的料理。包括冬瓜、海帶配排骨煮個湯，是天涼夜晚的暖身好選擇；牛蒡泡成牛蒡茶、煮湯都很不錯；海帶也可以做成涼拌菜當作小點、晚餐配菜，再加上白芝麻、淋點油，就能攝取到油脂與堅果種子類；木耳可和豬肉片一起炒，不僅更有層次，又能同時攝取到蛋白質和纖維；扁蒲可以和蝦米炒在一起，蝦米本身是乾貨，相對可以放久，除了有豐富鈣質外，還有蝦青素能抗氧化。

若覺得料理麻煩，李婉萍表示，也可以將洋蔥、菇類等煮成火鍋，也是不錯的做法。