康青龍飲料杯身、封膜通通變成波力、安寶和隊員們的可愛模樣。（康青龍提供／吳娮翎台北傳真）

人氣手搖飲品牌「康青龍」搶攻親子市場，繼蠟筆小新、卡娜赫拉的小動物、柴語錄等知名IP推出聯名商品，造成粉絲瘋搶後，今年夏天取得韓國授權合作與人氣卡通「救援小英雄波力」推出聯名合作，即日起推出「炫藍波力」、「萌粉安寶」2款聯名飲品，夢幻的藍、粉色彩，視覺沁涼感十足，更有為小朋友特製的小小英雄杯，飲料杯身、封膜也都通通變成波力、安寶和隊員們的可愛模樣。

凡購買「康青龍」任1飲品，加購69元起就能帶走「英勇小公仔」、「歡樂享食碗」及「萌乖樂飲杯」等實用又充滿趣味的波力周邊商品，讓消費者在享受美味茶飲的同時，更能與波力一同展開冒險旅程，歡慶父親節，即日起至8月31日康青龍特別於粉專推出抽獎活動，活動期間凡於指定貼文留言處上傳聯名款杯身或周邊商品照片，就有機會抽中小朋友最愛的波力造型球池，另外，康青龍響應公益，將準備100杯「小小英雄杯-蜜香桑葚」聯名飲品，盛夏傳愛至育幼院，期盼傳遞溫暖正能量與更多孩童同樂。