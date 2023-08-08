台中市建設局今天持續投入人力與機具，協助南投仁愛鄉災民重建家園。（台中市府提供／林欣儀台中傳真）

卡努颱風帶來的西南氣流重創南投仁愛鄉，台中市秉持人溺己溺精神全力協助，包括建設局、水利局等單位皆派人員、機具進入土石流受創嚴重區域協助災後重建，台中市府建設局指出，目前第一波人力機具已抵達災區進行搶災，雖然今天是父親節，建設局又投入第二波共36人、38台機具，救災人員說「協助災民比過節重要」。

建設局長陳大田指出，近幾日建設局共派出7組救災團隊，分別分配到省道通往合歡山台14線淹沒加油站沿線、德鹿谷村、春陽村、廬山國小等處協助救災，其中，受災嚴重的南豐村加油站周邊，昨日由台14線71k＋300m清理至70K＋600m，團隊徹夜搶災，今天從南豐村台14線71k＋300往80k持續清理。

陳大田說，今天是父親節，但搶災人員沒想著回家過節，仍持續協助災民重建家園，有人昨晚在鄉公所休息時與家人報平安時提到「儘管錯過父親節的聚會，但希望透過自己身體力行，讓孩子將來能成為對社會有貢獻的人」。