台中市北區山西路和天津路交叉口8日上午7時46分左右發生自小客與兩輛機車對撞意外。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

又見酒駕肇事！台中市北區山西路與天津路今（8日）上午7時46分發生自小客與兩輛機車相撞車禍，其中駕駛自小客的42歲黃女酒測值超標，她辯稱是昨晚有喝酒可能是宿醉，雖然肇事原因還待釐清，唯黃女酒測值超標訊後仍將依法移送偵辦。

宿醉肇禍嗎？自小客對撞機車酒測揭祕

台中市第二分局8日早上7時46分左右，接獲報案，指稱北區山西路和天津路交叉口發生了一起交通事故，隨即派員前往處理，經了解42歲黃女開著自小客車，從山西路轉向天津路，準備往中清路一段行駛，經該路口左轉，先撞上26歲黃男騎乘山西路往青島路方向的重機車，接著再撞上30歲張女騎乘的重機車。

車禍發生後，黃男右手骨折並有多處擦傷，張女身上也有多處擦傷，倆人經送中國醫藥大學附設醫院的急診室接受治療，幸無生命危險。

現場警方也對三位駕駛進行了酒精測試，結果黃女呼氣測試的酒精值為0.27毫克／公升，兩位機車騎士則沒有飲酒的情況，黃女也辯稱昨晚有喝酒，但已過了一夜。

警方指稱，車禍路口是普通的交叉路口，警方已經查看了監視器記錄，肇事原因仍待調查釐清。

台中市第二分局呼籲，執法是最後的手段，除了鼓勵大家在聚會後不喝酒，還要相互提醒，多使用公共交通工具來避免酒後開車，也希望店家能幫助客人叫計程車或代駕，從根本上防止酒駕的發生。

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