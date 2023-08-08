美國聯準會官員放鷹，美元指數重獲支撐，加上台股下殺，加劇新台幣貶值力道，失守31.8元，今天收盤收在31.81元，重貶1.4角，續寫近9個月新低紀錄，台北及元太外匯市場總成交金額則放大至21.125億美元。

台股今天開高走低，早盤站上17043點後賣壓出籠，電子及金融股轉弱，AI人工智慧概念股震盪整理，航運股撐盤，指數跌逾百點摜破16900點關卡，終場收16877.07點，下跌118.93點。

外匯交易員表示，新台幣匯率利空籠罩，美國聯邦準備理事會（Fed）官員接連釋出鷹派訊號，美元指數隨之反彈，亞幣全面下殺，此外，又面臨台股重挫、外資大舉匯出等負面因素，今天以31.69元開出後，匯價一路走跌，接連闖過31.7、31.8元價位，盤中最低觸及31.819元。

外匯交易員補充，儘管出口商在31.7元上方拋匯轉趨積極，仍敵不過強勁的美元買盤，收盤再寫波段新低。

值得注意的是，美國本週將公布7月消費者物價上漲率（CPI），數據走向攸關聯準會後續升息決策，也會影響市場預期。外匯交易員分析，若數據顯示通膨陰影仍在，升息預期料將支持美元指數，同時令新台幣承壓。

外匯交易員指出，短線新台幣趨貶格局沒有看到扭轉的跡象，貶破31.8元後，不排除繼續靠向32元整數大關。