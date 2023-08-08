民進黨總統參選人賴清德7日接受資深媒體人鄭弘儀專訪時，強調自己絕不接受「台獨金孫」說法。對於在野黨攻擊是「美國阿公」，他解釋次子目前已返國在台工作，長子也說會回台灣，自己都尊重他們意見。名嘴張禹宣直批，賴之所以民調停滯不前，是因為只敢窩在厚厚的同溫層裡，「走入白宮」這種天真發言更證實，賴始終是個長不大的金孫。他斷言賴這次拿的立院席次絕不會過半，且會遠比總統蔡英文兩任來得低。

「沒有比較，沒有傷害！」張禹宣今(8日)在臉書發文表示，當非綠陣線三路人馬，打得如火如荼之際，賴清德卻始終躲在後頭韜光養晦，靠著前線的子弟兵與側翼網軍打游擊，自己高枕無憂。之所以民調停滯不前，正是因為賴清德只敢窩在厚厚的同溫層裡不敢踏出一步，美其名叫做「避免藍綠對決」集中選票，但經過一場專訪後，賴清德的彆腳論述驗證了一件事，不敢比較是因為沒料。

張禹宣質疑，從ECFA談起，賴清德聲稱不廢止是延續蔡英文路線，兩岸的關係與善意不變，也不走對抗老路。因此過去的協議都概括承受，「不是不接受服貿，就要改變過去」，看起來略有幾分道理，卻是漏洞百出。當年民進黨聲稱ECFA會讓台灣喪失主權、衝擊產業這才有了糖衣毒藥之說。若按照賴清德的邏輯，蔡英文高達14次的機會可以終止，言下之意是為了兩岸和平，喪權辱國也沒關係？

「賴清德ECFA得了便宜又賣乖的論述，根本走不出深綠族群。」張禹宣直言，這些都全然比不上「沒有要反攻大陸」一說的荒謬，從國力現實到國際局勢都是天方夜譚，賴清德自以為伶牙俐齒佔盡中國便宜，還用「民主化」暗諷了幾番，在同溫層內以洋洋得意，殊不知此番談話看在美國與中國大陸眼裡，只會更加驗證一件事，如同「走入白宮」這樣天真爛漫的童言童語，賴清德自始自終就是一個長不大的金孫。

張禹宣指出，針對私領域一事，賴清德的兩個兒子長年旅居美國，遭人質疑是別人家小孩死不完，賴清德的回應竟然是「談我兩個小孩沒有必要」，這與陳時中的「大可不必」同一等級的回應，什麼也沒解釋也什麼沒回答，只是直接否決了問題。退一萬步，若賴清德深愛這塊土地，為何認為自己的小孩必須要在國外的環境長大？成家立業跟生子。什麼到國外學功夫再回台貢獻？根本邏輯狗屁不通。

號稱台獨金孫的賴清德依舊認為國外月亮比較圓，自己的大兒子就是在美國久居，還結婚生子。孩子的發展育成與規劃，尤其是旅外耗費甚鉅，倘若沒有父母的奧援與支持，根本不可能施行，換言之這是賴清德一手促成。張禹宣最後強調，攸關民主大聯盟六人退選。賴清德堅稱是秉持高標準，「但我敢保證一件事情，賴清德這次所拿下的席次絕對不會過半，而且會遠比蔡英文兩任所拿下的席次，遠遠來得低！」