中視8點檔《開創者》在基隆拍攝，董事長胡雪珠到片場探班。（中視提供）

中視8點檔《開創者》近期在基隆搭景拍攝，正值炎炎夏日，温昇豪、李國毅、蔡淑臻等演員為戲幾乎都是穿著長袖衣褲，即使在室內仍汗如雨下，中視董事長胡雪珠為慰勞劇組團隊，7日特地到場探班，並準備旺旺餅乾與凍飲，讓演員及工作人員補充體力，同時祝福在場所有爸爸們父親節快樂。

温昇豪透露，已經習慣節慶時照常上工，他劇中角色既是人父也是人子，覺得角色和自己有一點很像就是都希望當一個好爸爸，「我比較開明，重視小孩要培養獨立自主思考的能力，其他的都讓孩子自由發展」。

戲外也是爸爸的李國毅，今年因接下8點檔戲約，所以父親節在工作中度過，「雖然有一點點可惜，但至少是在努力工作，在外打拼。」他這幾天剛好拍打戲，兩腳膝蓋都瘀青，在家時女兒看到他在冰敷，就拿走一個冰袋要幫他敷，讓他很感動，「她還模仿我，我冰哪裡，她就冰哪裡，很可愛，看了就不累了。」小孩正值牙牙學語的年紀，已經會對著他說「爸爸我愛你」，童言童語讓他超窩心，「變成爸爸後工作更有衝勁和動力，更有決心要做好，要當她的好榜樣」。

蔡淑臻日前已請爸媽吃飯提前慶祝，「已經過完父親節，一家去館子吃飯，是今年第一次上館子，因為我爸爸喜歡自己煮」，她因因心疼父母年紀大，不想他們辛苦自己煮，但父母總是反過來為兒女著想，「出去吃飯他們都會問這頓多少錢，下次不要吃了，太貴了。」

蔡淑臻從18歲就開始打工，後來當模特兒進演藝圈，成為演員還拿了金鐘獎，但爸爸至今仍覺得這行業不穩定、擔心她沒工作，「每次我拿錢回家，爸爸都會要我收回去，我就跟他說已經有賺錢了。」每次知道她演出新作品，爸爸就會問有沒有機會拿金鐘獎，因為他覺得這是一種榮譽的象徵，「我爸每次這樣問，我壓力就好大。」