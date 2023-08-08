依據「露營場管理要點」，申設流程包括土地許可及興建、登記2階段，今年7月底由心泊露營場率先通過第1階段申請，取得台東縣首張土地許可函。

露營場以「心泊」為名，希望前來遊玩的旅客都能安心停泊、自在享受。（蕭嘉蕙攝）

近年露營已成為國內熱門戶外遊憩活動，坐落於長濱鄉的心泊露營場，經營者是李姓父子，9年前因為嚮往台東「好山、好水、好無聊」，從北部移居長濱，上月通過微型露營場申設第1階段，今由縣長饒慶鈴親頒土地許可函。

「東部的環境是最好的」，心泊露營場營主李睿旻表示，台東好山、好水、好無聊，而「好無聊」代表著慢活步調，露營場以「心泊」為名，希望前來遊玩的旅客都能安心停泊、自在享受。

另一營主李宇謙則說，自家的農場位居高處，一眼望去可將太平洋盡收眼底，清晨還能迎接日出的曙光，得天獨厚的地理位置正是決定申設露營場的主要契機。

中央於去年7月修法放寬規定，非都市土地1公頃以下之農牧及林業用地得申設微型露營場，依據「露營場管理要點」，申設流程包括土地許可及興建、登記2階段，第1階段土地許可的核發必須通過縣府7個局處審查，今年7月底由心泊露營場率先通過申請，取得台東縣首張土地許可函。

營主李睿旻表示，申請之初困難處在於不了解流程及相關法規，經縣府承辦人員說明後，依照範例逐項申請，順利通過。

台東縣交觀處表示，目前推出官方LINE帳號(@camp332334)，提供民眾即時訊息與諮詢服務，另外也將於8月23日至8月25日分別在長濱鄉、大武鄉、關山鎮舉辦微型露營場申請說明會，聚焦申請流程作詳細說明。