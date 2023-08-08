台南市登革熱病例數竄升，今天新增51例，再創單日新高，累計病例已達971例，破千例在即，台南市登革熱防治中心指出，近1周監測誘卵桶發現，家戶內卵粒數有增加趨勢，代表家戶藏著病媒蚊，可能與受颱風影響，埃及斑蚊多躲在室內，顯示家戶內孳清及滅蚊的重要。

台南今天新增51例，分別為東區21例、永康區17例、安南區8例、北區3例、南區及安平區各1例。鑒於近來觀察家戶病媒蚊明顯增加，台灣大學流病所金傳春兼任教授建議，要有效防蚊，市民至少每周針對家戶內巡查2次、家戶外則每周及雨後巡查。

登革熱疫情嚴峻，校園正值暑假，台南市政府持續加強各場域登革熱孳生源稽查，近日分別於嘉南藥理大學、中華醫事科技大學及成功大學查獲陽性孳生源，現場已立即告發並投藥處理。

市長黃偉哲強調，近期時有間歇性降雨，容易積水孳生病媒蚊，籲請校方務必積極配合每日及雨後自主巡檢孳清，針對無法排除積水處則可投放乳塊（亞培松）及定期噴藥以滅殺成蚊，確保校園防疫無死角。

除了化學防治馬不停蹄展開外，專家一致認為，孳清最重要也最困難，因此，台南市政府上周也已成立孳清及稽督大隊，每日動員500人次以上人力於高風險區進行孳清及稽查。