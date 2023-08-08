「夏日大噴發」活動將於12至13日在「市民廣場」登場，圖為互動戲水區模擬圖。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

炎炎夏日避暑不用上山下海！台中市觀旅局8日表示，勤美集團延續去年好評不斷的「草悟系．七月半」大型街區串聯活動，12至13日將在「市民廣場」推出「Summer Splash！夏日大噴發」，歡迎民眾搭乘台灣好行去草悟道玩水消暑趣。

酷暑總令大眾吃不消，紛紛往高海拔地區避暑，不過，今年夏天不用再舟車勞頓，「夏日大噴發」活動將於12、13日清涼當場，民眾搭乘台灣好行，就能到草悟道享受被綠意圍繞的暢涼。

主辦單位勤美集團指出，「夏日大噴發」活動將顛覆大家對「市民廣場」的日常想像，平常休憩的城市公園幻化為清涼海域般的消暑勝地，戲水派對、熱情洋溢工作坊、實驗藝術、市集表演與草地舞台應有盡有；如海市蜃樓般的奇景將在此展開，邀請大家穿上泳裝、帶上戲水配備，體驗綠地戲水的怪奇幻想。

觀旅局長陳美秀指出，市府長期經營草悟道，投入多項軟硬體建設，並舉辦各類節慶活動，如台中踩舞嘉年華、台中爵士音樂節，加上綠光計畫文創聚落及審計新村創業基地的合作開發，成功匯聚商業及人潮。

尤其是委託勤美集團經營的草悟廣場，正位於草悟道中段，以PARK2之名創新營運2.0版的台灣首座未來公園，早已是台中觀光新熱點。

觀旅局表示，除了來草悟道玩水趣，沿線也有許多不怕風吹日曬又適合親子共遊的場館，如國立自然科學博物館與植物園（公車忠明高中站）、太陽餅博物館（公車台中州廳站）及幻覺博物館（公車科學博物館站台灣大道），歡迎大家多利用「台灣好行-台中時尚城中城線」延伸盛夏遊程。